"Na parapecie mieszkania w wieżowcu pojawił się rzadki gatunek ptaka, orłosęp (Gypaetus barbatus), który jest uznawany za jednego z najbardziej niebezpiecznych ptaków na świecie" - informują Lasy Państwowe.

Orłosęp w Poznaniu

Jak tłumaczą orłosęp brodaty to imponujący ptak - jego ciało, od dzioba do ogona, mierzy ponad 120 centymetrów, a skrzydła rozpościerają się na3 metry. Spotkać go można w górskich terenach Europy i Afryki.

Jaka dieta?

"Orłosępy to potężne, okrutne ptaki, które zamieszkują regiony górskie od Azji i Afryki po Hiszpanię" - informuje nadleśnictwo . "Dieta składa się głównie z padliny, szczególnie kości, które zrzucane są z wysokości nawet 80 metrów na płaskie skały poniżej. Powoduje to pęknięcie kości ofiary i umożliwia ptakom dostęp do szpiku" - tłumaczą Lasy Państwowe.

Orłosęp połyka kawałki kości, które mogą osiągać długość nawet do 25 centymetrów i szerokość do 4 centymetrów.

Jak informują Lasy Państwowe są to ptaki o wyjątkowej osobowości i są jednym z symboli zanikającej przyrody.

Niesamowite nagranie nieproszonego gościa

Nadleśnictwo Sieraków wstawiło na Facebooku nagranie z majestatycznym ptakiem.