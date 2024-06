Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie mł.asp. Wioleta Szymanik poinformowała we wtorek, że do wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 23.00 na drodze ekspresowej S8 w Niegowie.

Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 41-letni kierowca audi najechał na znajdującego się na jezdni łosia, a następnie uderzył w bariery energochłonne.

Siła uderzenia była tak duża, że zwierzę padło na miejscu, a zakleszczony w pojeździe 41-latek wymagał natychmiastowej pomocy służb ratunkowych. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – powiedziała rzeczniczka.

Policja apeluje o szczególną ostrożności w rejonach, gdzie jest znak ostrzegawczy "Uwaga dzikie zwierzęta" (A-18b). W tym miejscu kierowca powinien zwolnić, bacznie obserwować sytuację na drodze i być gotowym do szybkiego hamowania.

Jeśli widzimy zwierzę przy drodze, należy zwolnić, a nawet zatrzymać się, włączyć światła awaryjne, aby ostrzec innych kierowców. Może nam to uratować życie, a na pewno uratuje życie biegnącego, nieświadomego zagrożenia zwierzaka – podkreśliła policjantka.