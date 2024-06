W tym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja dotycząca projektu nowelizacji rozporządzenia, która określa liczbę osób mogących zostać powołanych do czynnej służby wojskowej w 2024 roku oraz liczbę osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie podczas odbywania ćwiczeń wojskowych. Planowane rozporządzenie ma na celu podwyższenie limitów powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej o 10 tysięcy osób. Projekt ten zostanie przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Plany rządu: Zwiększenie limitu przyjęć

Aktualny limit przyjęć do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wynosi 34 550 osób. Według danych z 30 kwietnia, do tej służby zostało już powołanych ponad 16 800 ochotników, co stanowi 56% ustalonego limitu. Ponadto zgodnie z informacją dotyczącą projektu, w 2024 roku ponad 4400 żołnierzy przeszło z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do służby wojskowej zawodowej.

Wskazano, że na podstawie obecnego poziomu przyjęć do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz prowadzonych analiz w tej kwestii można przypuszczać, że ustalony limit powołań do tej formy służby zostanie przekroczony w trzecim i czwartym kwartale tego roku.

To oznacza, że kontynuacja powoływania ochotników będzie niemożliwa bez wprowadzenia zmian w obowiązującym rozporządzeniu. Jak zaznaczono, celem zmian w przepisach jest zapewnienie ciągłości procesu rekrutacji i umożliwienie dalszego wzrostu liczby ochotników przystępujących do służby wojskowej.

Dobrowolna służba wojskowa - czym jest?

Jest to rodzaj służby wojskowej przeznaczony dla osób, które nigdy wcześniej nie służyły w wojsku. Umożliwia odbycie przeszkolenia wojskowego, co pozwala w przyszłości zasilić rezerwy lub dołączyć do armii zawodowej. Aby móc ubiegać się o przyjęcie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, kandydat musi mieć ukończone 18 lat, posiadać obywatelstwo polskie i być w odpowiedniej kondycji fizycznej i psychicznej. Dodatkowo kandydat musi mieć nienaganną opinię oraz nie może być skazany za przestępstwa umyślne.

Rekrutacja rozpoczyna się od złożenia wniosku o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR). Kandydaci mogą również kontaktować się z rekruterami za pośrednictwem portalu zostanzolnierzem.pl lub dzwoniąc na infolinię +48 800 180 110. W WCR kandydat składa wymagane dokumenty i przechodzi badania oceniające jego zdolność do służby wojskowej. Po pozytywnej ocenie wydawane jest orzeczenie o zdolności oraz karta powołania na szkolenie.

Dobrowolna służba wojskowa. Jak wygląda szkolenie wojskowe?

Służba rozpoczyna się 27-dniowym szkoleniem podstawowym, w trakcie którego rekruci uczą się musztry, regulaminów wojskowych oraz podstaw obsługi broni. Szkolenie kończy się przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej. Ci, którzy nie zdecydują się na dalsze szkolenie, przechodzą do rezerwy, natomiast pozostali kontynuują do 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego. W tym czasie mogą pełnić różne funkcje wojskowe, a po ukończeniu szkolenia mają możliwość ubiegania się o służbę zawodową, terytorialną lub w rezerwie aktywnej.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa: Wynagrodzenie

Ochotnicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, które obecnie wynosi 6000 zł brutto. Dodatkowo, zakończenie służby daje pierwszeństwo w naborze do armii zawodowej oraz możliwość objęcia stanowisk w administracji publicznej zgodnie z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji. Służba oferuje także możliwość uczestnictwa w różnorodnych szkoleniach, które są pokrywane przez armię. Kandydat może już na etapie składania wniosku określić, jakie kwalifikacje i uprawnienia chciałby zdobyć.