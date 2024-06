Wąż w selerze naciowym

O sprawie poinformował w czwartek, 6 czerwca na Facebooku autor strony "Poznaniator". W zamieszczonym poście przekazał otrzymaną od mieszkanki Poznania wiadomość.

"Kupiłam seler naciowy w Lidlu i przy krojeniu wypełzła stamtąd mała żmijka… po konsultacji ze schroniskiem i Ogrodem Zoologicznym okazało się, że to paskudnie jadowity gatunek - żararaka… tak się ponoć nazywa" – czytamy we wpisie.

Jak przekazał "Poznaniator", sklep miał już zostać powiadomiony o zdarzeniu i numerze partii produktu. Do zwierzęcia został wezwany ekopatrol.

- Faktycznie mieliśmy taką interwencję. Zwierzę zostało znalezione w selerze naciowym- potwierdził w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" Przemysław Piwecki z poznańskiej straży miejskiej.

Jak przekazał rzecznik, strażnicy odłowili osobnika, włożyli do specjalnego transportera i przewieźli na konsultację, gdzie dwie osoby wykluczyły, by był to jadowity wąż. - Okazało się, że strachu wszystkim napędził niewinny zaskroniec. Pracownicy Dzikiego SOR-u wypuszczą go na wolność – dodał Piwecki.

Zaskroniec trafi do fundacji

Wieczorem Fundacja Epicrates z Lublina poinformowała, że zwierzę - zaskroniec żmijowy (Natrix maura) zostanie jej nowym podopiecznym.

"Ot, z pozoru historia jakich wiele z cyklu 'gekon w bananach' czy 'pająk w winogronach' – takie zdarzenia są chlebem powszednim naszych wolontariuszy. Tym razem jest ciekawiej – mamy 'węża w selerach'" - żartują jej pracownicy.