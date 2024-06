Jarosław Kurski startował w wyborach do PE z drugiego miejsca na liście PiS w okręgu numer pięć (część woj. mazowieckiego). Liderem listy był Adam Bielan, który zdobył 32 222 głosów (4,49 proc. wszystkich na listę PiS).

Z Jackiem Kurskim wygrała m.in. była posłanka Maria Koc, ekonomistka z Radomia Anna Kwiecień, Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski i były poseł Daniel Milewski. Wynik Kurskiego jest jednym z najgorszych w regionie, mimo wysokiej pozycji na liście.

Jak donoszą media, część polityków w PiS cieszy się z przegranej byłego prezesa TVP. Co będzie teraz z Kurskim i czy powinien dalej robić karierę w strukturach partii? Czy w strukturach partii to nie wiem, ale to jest bardzo zdolny człowiek, potrzebny w polskim życiu publicznym- powiedział "Faktowi" Jarosław Kaczyński, prezes PiS. Na pytanie dziennikarzy, czy ma dla Kurskiego jakiś plan odparł "Ja mam plany sam dla siebie".

"Będziemy rozmawiać także z panem Kurskim"

Okazuje się, że Jacek Kurski może nie zostanie jednak na lodzie, bo propozycja przyszła z niespodziewanej strony - od górali. Władze Zakopanego planują kontynuację "Sylwestra Marzeń" choć nie w tak wystawnej formie jak za czasów prezesury Jacka Kurskiego. Impreza organizowana przez Telewizję Polską przyciągała do stolicy Tatr tłumy. Dlatego sylwestrowa zabawa w Zakopanym pozostanie, choć na mniejszą skalę.

To będzie mniej uciążliwe i nie powinno doprowadzić do takiego paraliżu miasta - powiedział w rozmowie z "Faktem" nowy burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Rozmawiamy z różnymi firmami na ten temat organizacji takich imprez, z nikim nie wykluczamy współpracy. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi, którzy będą chcieli z nami w tym uczestniczyć. Także z panem Kurskim, o ile tylko się do nas w tej sprawie zgłosi – dodał Łukasz Filipowicz.

Łukasz Filipowicz, startował na burmistrza Zakopanego z Komitetu Wyborczego Przyjazne Zakopane, wygrał w drugiej turze wyborów z kandydatką PiS, dotychczasową wiceburmistrz miasta pod Giewontem Agnieszką Nowak-Gąsienicą.