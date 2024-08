"Rozmawiałem wczoraj z panią minister klimatu o potencjalnych działaniach osłonowych. Konkretne rozwiązania zawarte będą w budżecie na 2025 rok" - powiedział minister finansów. Dodał, że posiedzenie rządu, które zajmie się projektem budżetu na przyszły rok odbędzie się 27 sierpnia, a kwestia nowelizacji tegorocznego budżetu rozstrzygnięta zostanie w ciągu kilku tygodni.

Jak wynika z poniedziałkowej wypowiedzi minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, przedłużenie funkcjonowania osłon dla obywateli to jeden z wariantów, jakie bierze pod uwagę resort środowiska w razie utrzymywania się wysokich cen energii elektrycznej w przyszłym roku.

Polska ma najdroższy prąd w Europie

Tymczasem hurtowe ceny energii w Polsce należą do jednych z najwyższych w Europie. Jak donosi Polityka Insight po siedmiu miesiącach bieżącego roku średnia cena hurtowa energii elektrycznej wyniosła w naszym kraju średnio 90 euro za MWh. Wyższe ceny odnotowane były w tym okresie tylko w Irlandii (98,68 euro za MWh) i we Włoszech (95-98 euro za MWh). Najniższe natomiast były w Norwegii i Szwecji (średnio od 32 do 39 euro).

Gigantyczne ceny za energię elektryczną mają duży wpływ na biznes, który może stracić na konkurencyjności. Skutki widać także w przemyśle, a co za tym idzie – w całej gospodarce.

Wzrost cel energii elektrycznej od 1 lipca

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 toku obowiązuje cena maksymalna za energię elektryczną dla gospodarstw domowych w wysokości 500 zł za MWh netto, bez względu na zużycie energii. Do 30 czerwca było to 412 zł za MWh netto do wyznaczonych limitów zużycia. Po ich przekroczeniu cena wynosiła 693 zł za MWh.

Dla tzw. sprzedawców z urzędu na średnim poziomie nowa taryfa wynosi 622,8 zł za MWh netto. Cena 693 zł za MWh od 1 lipca zostaje utrzymana jako maksymalna cena dla tzw. odbiorców wrażliwych, czyli m.in. samorządów, spółdzielni mieszkaniowych, szkół, żłobków, szpitali oraz małych i średnich firm.

Do końca września można składać wnioski o bon energetyczny

Od 1 sierpnia do 30 września można składać wnioski o bon energetyczny. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Wysokość bonu uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym. Gospodarstwom jednoosobowym będzie przysługiwało wsparcie w kwocie 300 zł, dwu- i trzyosobowym - 400 zł, a gospodarstwom liczącym od czterech do pięciu osób - 500 zł. Sześcioosobowe i większe otrzymają 600 zł.

W przypadku gospodarstw domowych, w których wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną - wartość bonu wzrośnie o 100 proc. i wyniesie od 600 do 1200 zł.

Progi dochodowe przy wypłacie bonu to:

do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie jednak zasada "złotówka za złotówkę". Dzięki temu, bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia.