Od kiedy 500 plus dla małżeństw? Jakie warunki trzeba będzie spełnić, żeby otrzymać świadczenie?

Pomysł na dodatek finansowy w wysokości 500 zł dla małżeństw z długim stażem pojawił się już dwa lata temu. Inicjatywę tę podjęło małżeństwo obchodzące złoty jubileusz. W 2022 roku obywatelska prośba o wprowadzenie takiego świadczenia trafiła do odpowiedniej komisji sejmowej, jednak rozpatrzenie sprawy zostało odroczone. Wprowadzenie dodatku 500 zł dla małżeństw ma na celu poprawę sytuacji finansowej seniorów żyjących z emerytur.

500 plus dla małżeństw - jakie warunki trzeba spełnić?

Projekt przewiduje dodatkowe świadczenie finansowe dla małżeństw z długim stażem, które wychowały co najmniej dwójkę dzieci. Wysokość świadczenia byłaby uzależniona od liczby lat pożycia małżeńskiego i wynosiłaby odpowiednio: 500 zł po 50 latach, 550 zł po 55 latach oraz 600 zł po 60 latach małżeństwa. Ponadto wdowcy mogliby otrzymywać dodatek dożywotnio. W petycji zaproponowano rozszerzenie grona beneficjentów o małżeństwa, które przeżyły ze sobą co najmniej 40 lat.

Od kiedy 500 plus dla małżeństw?

Obecnie nie ma konkretnej daty wprowadzenia dodatku 500 zł dla małżeństw. Petycja została skierowana do właściwej komisji sejmowej. Niestety, termin rozpatrzenia sprawy został przedłużony, co oznacza, że na wprowadzenie dodatku 500 zł dla małżeństw będziemy musieli jeszcze poczekać. Nasza redakcja będzie uważnie śledzić dalsze losy tej inicjatywy i informować czytelników o wszelkich zmianach i nowościach.

500 plus dla małżeństw - konieczna nowelizacja przepisów

Aby ten program "Małżeństwo+" mógł zostać wdrożony, konieczne jest nowelizacja lub uchwalenie nowej ustawy dotyczącej polityki senioralnej. Jak wskazali poprzedni posłowie, niezbędne są dokładne wyliczenia dotyczące liczby długoletnich małżeństw i kosztów takiego rozwiązania.

Jaki jest cel wprowadzenia 500 plus dla małżeństw?

Jednym z głównych argumentów za wprowadzeniem takiego świadczenia jest chęć poprawy sytuacji materialnej osób starszych, które często utrzymują się głównie z emerytur. Badania wskazują, że wiele małżeństw po 50 latach związku znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Ponadto dodatkowe środki finansowe miałyby być wyrazem uznania dla długoletnich małżeństw i ich wkładu w społeczeństwo.