Awaria zasilania w tunelu pod kanałem La Manche

"Z powodu awarii zasilania w tunelu pod kanałem La Manche i późniejszej awarii pociągu Le Shuttle gorąco prosimy wszystkich pasażerów o przełożenie podróży na inny termin” – czytamy w informacji zamieszczonej na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Początkowo zawieszone do odwołania zostały pociągi kursujące w obu kierunkach między dworcami London St Pancras International i Paris Nord. Następnie Eurostar oświadczył, że zawiesza wszystkie połączenia między stolicami Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Belgii.

Podróże odwołano

"W tunelu pod kanałem La Manche doszło do awarii zasilania, a następnie zatrzymania pociągu w tunelu, co oznacza, że wszystkie podróże do i z Londynu są zawieszone do odwołania. Służby pracują nad rozwiązaniem sytuacji” – przekazał rzecznik Eurostar.