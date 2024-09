Sojusznicza koordynacja w manewrach F2T2

Podczas ćwiczeń NATO, znanych jako F2T2 (find, fix, track and target), samoloty z różnych krajów współpracowały w ramach namierzania i eliminowania fikcyjnych celów. Ćwiczenia te wymagały precyzyjnej koordynacji w wielu domenach, takich jak przestrzeń powietrzna, lądowa, morska, cybernetyczna oraz kosmiczna. Zasoby wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze (ISR) były kluczowe dla lokalizowania i przekazywania informacji o celach innym jednostkom.

Generał Hecker o gotowości NATO

Generał James Hecker, dowódca Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych, podkreślił, że ćwiczenia takie jak F2T2 mają na celu zapewnienie gotowości NATO do reakcji na wszelkie potencjalne zagrożenia. W manewrach brały udział 4 Ekspedycyjna Eskadra Operacji Wsparcia Powietrznego z Niemiec, koordynując działania lotnicze różnych krajów.

Udział myśliwców z Hiszpanii, Holandii i Niemiec

W ćwiczeniach wzięły udział myśliwce z różnych krajów, w tym F-18 Hornet z Hiszpanii, F-35 z Holandii, Tornado z Niemiec oraz F-16 z Danii. Polska i Stany Zjednoczone dostarczyły zasoby ISR, a Niemcy i Wielka Brytania zapewniły możliwości tankowania w powietrzu. To pokazuje współpracę sojuszników w różnorodnych operacjach lotniczych.

Amerykańskie bombowce B-52 w roli kluczowej

Kluczową rolę w manewrach odegrały dwa amerykańskie bombowce B-52, zdolne do uderzeń na duże odległości, w tym z użyciem broni jądrowej. Bombowce te wzięły udział w misji 24-4 Bomber Task Force (BTF), startując z bazy Mihail Kogalniceanu w Rumunii. Misja ta jest częścią globalnych ćwiczeń Large-Scale Global Exercise 2024, mających na celu trening współpracy sił USA z sojusznikami.

Ćwiczenia w ramach globalnych działań USA

Large-Scale Global Exercise 2024 to globalne manewry sił USA, które trenują współpracę z sojusznikami na różnych teatrach działań. Włączenie amerykańskich bombowców do ćwiczeń NATO w Europie pokazuje dynamiczną gotowość do reagowania na zagrożenia oraz zdolność do prowadzenia zintegrowanych, wielodomenowych operacji w skali globalnej.