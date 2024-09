Zmiany wieku emerytalnego od 2025 roku

W Polsce ponownie rozpoczęły się dyskusje na temat wieku emerytalnego. Mogą one przynieść istotne zmiany już w najbliższych latach. Rząd rozważa zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. To zaś oznaczałoby, że kobiety będą pracować dłużej.

Wprowadzenie zmian planowane jest na 2025 rok, zaś ich realizacja może odbyć się dopiero po wyborach prezydenckich. Podwyżka wieku emerytalnego ma wzmocnić system emerytalny. Takie posunięcie miałoby poprawić jego stabilność na dłuższą metę.

Według wielu ekspertów te kroki są konieczne. Możliwości finansowe kraju mogą nie być w stanie utrzymać wieku emerytalnego na obecnym poziomie. Warto zaznaczyć również, że Polska, poza Rumunią, ma obecnie najniższy wiek emerytalny w Europie. A to dodatkowo skłania rząd do podjęcia decyzji o zmianach.

Podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet

Aktualnie w Polsce wiek emerytalny dla kobiet wynosi odpowiednio: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak już w 2025 roku kobiety mogą spodziewać się znacznej zmiany. Ponieważ planowane jest podniesienie ich wieku emerytalnego do 65 lat.

Reforma ta ma na celu zrównanie wieku emerytalnego obu płci, co od lat było przedmiotem licznych debat. Nowe regulacje mają zostać ogłoszone w przyszłym rok lub też oficjalnie zaplanowane na 2026 rok. Tym samym weszłyby one w życie najpóźniej za dwa lata. A to oznacza, że kobiety będą musiały pracować o pięć lat dłużej niż obecnie. Natomiast wiek emerytalny dla mężczyzn ma pozostać na tym samym poziomie.

Co roku emerytury przyznawane są ponad 230 tysiącom kobiet oraz 240 tysiącom mężczyzn. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych średnia emerytura w 2024 roku wynosiła około 3500 zł brutto. Biorąc pod uwagę dużą ilość osób przechodzących corocznie na emeryturę, jest to duże spory wydatek dla systemu emerytalnego.

Zmiany w świadczeniach emerytalnych:

Podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet nie będzie jedyną zmianą, jaka nadejdzie w najbliższym czasie. Rząd planuje także waloryzacjęemerytur i rent, która ma nastąpić w marcu 2025 roku. Szacuje się, że świadczenia emerytalne mają wzrosnąć o minimum 6,78 proc. To zaś oznaczałoby, że minimalna emerytura wzrośnie z obecnych 1780,96 zł do 1914,53 zł brutto.

Dodatkowo, w planach jest kontynuacja wypłat 13. i 14. emerytury (tzw.: ”trzynastki” i ”czternastki”). Te dodatkowe świadczenia finansowe dla emerytów i rencistów stanowią dodatkowe wsparcie dla osób starszych.

Ponadto aby zachęcić pracowników do dłuższej aktywności zawodowej, rząd rozważa wprowadzenie „”bonusu emerytalnego”. Miałaby to być premia przysługująca osobom pracującym dłużej niż wymagany wiek emerytalny. Warto zaznaczyć, że choć teraz średnia emerytura wynosi około 3500 zł brutto, to jednak kwoty te różnią się znacząco w zależności od płci. Mężczyźni otrzymują wyższe emerytury średnio o 1500 zł. Według danych ZUS średnia emerytura mężczyzn to 4700 zł, podczas gdy średnia emerytura kobiet to 3200 zł. Bonus emerytalny mógłby więc być dodatkową motywacją do przedłużenia – oczywiście w miarę możliwości - kariery zawodowej. To zaś wpłynęłoby pozytywnie na wysokość przyszłego świadczenia.