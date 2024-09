Nowe zagrożenia po powodziach

Prof. Krzysztof Galos, Główny Geolog Kraju, ostrzega, że zagrożenie uaktywnienia się osuwisk będzie wysokie w najbliższych tygodniach, zwłaszcza w rejonach górskich Karpat i Sudetów. W szczególności obszary Pogórza Karpackiego w województwie śląskim i małopolskim są najbardziej narażone na aktywację osuwisk, co może zagrozić mieszkańcom i ich mieniu. Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi monitoring zagrożeń w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), a odpowiednie ostrzeżenia już zostały wydane.

Reklama

Ryzyko skażenia wód podziemnych

W związku z powodziami wezbraniowymi istnieje także ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych. Służby hydrogeologiczne ostrzegają przed możliwą infiltracją zanieczyszczonych wód powodziowych do ujęć wód podziemnych, co może prowadzić do wyłączenia ich z użytkowania. Szczególnie narażone są tereny w południowej Polsce, w tym województwa dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie i lubuskie, gdzie istnieje duże zagęszczenie obiektów potencjalnie zanieczyszczających wody.

Reakcja Państwowej Służby Geologicznej

Państwowa Służba Geologiczna (PSG) monitoruje zagrożenia i oferuje wsparcie merytoryczne dla sztabów kryzysowych. W przypadkach zagrożeń osuwiskowych i hydrogeologicznych, PSG współpracuje z administracją samorządową i rządową, prowadząc działania interwencyjne w celu minimalizacji ryzyka dla mieszkańców i środowiska.