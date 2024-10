"Abp Wojciech Polak Prymas Polski, po powzięciu wiadomości o okolicznościach uniemożliwiających dalsze pełnienie funkcji kapłańskich przez księdza Pawła Gronowskiego, podjął decyzję o odwołaniu go z urzędu proboszcza parafii w Zdziechowie i dyrektora Radia Plus Gniezno oraz nałożył na niego karę suspensy" - napisano w komunikacie opublikowanym na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej. Duchowny kierował Radiem Plus Gniezno od 2002 r. W poniedziałek abp Polak mianował proboszczem parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Zdziechowie ks. Dariusza Larusa.

Lokalne media podają powody decyzji księdza i prymasa

Jak jednak pisze "Onet", podczas niedzielnej mszy następca ks. Gronowskiego odczytał jego list, w którym kapłan zapowiadał, że rezygnuje z bycia proboszczem i zdecydował się na zrzucenie sutanny. Skąd taka decyzja? Otóż lokalny portal "Moje Gniezno" ustalił nieoficjalnie, że ksiądz Gronowski ma być ojcem dwójki dzieci.

Co oznacza suspensa?

Ksiądz, na którego została nałożona została kara suspensy nie może sprawować sakramentów i sakramentaliów oraz głosić słowa Bożego. Przeważnie do kary suspensy dołączony jest zakaz noszenia stroju duchownego. Kara może zostać zniesiona, jeżeli suspendowany podporządkuje się poleceniom przełożonego, któremu przyrzekał posłuszeństwo.