Już wkrótce miliony osób przestawią zegarki z czasu letniego na zimowy. Tymczasem zmiana czasu z letniego na zimowy budzi coraz więcej wątpliwości i kontrowersji, szczególnie w odniesieniu do jej wpływu na zdrowie, produktywność i skutki dla energetyki. Wiele osób i ekspertów zauważa liczne minusy tej praktyki.

Jak poinformował "Fakt" wkrótce koalicjanci zajmą się tematem zmiany czasu. Jak zapowiedział Miłosz Motyka - wiceminister klimatu i środowiska, decyzje mogą zapaść bardzo szybko.

Czy to będzie ostatnia zmiana czasu?

Wskazówki zegara przestawiamy dwa razy w roku. Najbliższa zmiana czasu przypada na noc z 26 na 27 października. Tego dnia wskazówki zegarów cofamy o godzinę. "Zmiana czasu jest nieefektywna, nie wpływa dobrze ani na naszą kondycję, ani na gospodarkę. Powinna zostać zlikwidowana" – powiedział Miłosz Motyka. "Będziemy na ten temat dyskutowali z naszymi partnerami koalicyjnymi” – zapowiedział.

Jak wyjaśnił, "po najbliższej zmianie czasu przyjdzie jeszcze jedna, na czas letni”. "I chcemy, by to ten czas był właściwy. Więc mamy nomen omen trochę czasu na dyskusję" – wyjaśnił.

Kidy decyzja w sprawie zmiany czasu? Wiceminister podał termin

Jak wyjaśnił Motyka, dyskusja na temat pozostania przy czasie letnim musi toczyć się nie tylko na poziomie krajowym, ale także unijnym. Na forum europejskim o pomyśle mówi się od dawna jednak propozycja przepadła wskutek pandemii, a następnie – wojny w Ukrainie.

"Czas pandemii, później wojny w Ukrainie wstrzymał pewne procesy na poziomie Unii Europejskiej. Jednak chcemy też, by były (przeprowadzone – przyp. red.) badania na poziomie unijnym, bo Europejczycy nie chcą tej zmiany czasu. Mamy de facto kierunkową decyzję ciał unijnych, instytucji unijnych, by odejść od zmiany czasu, ale naszym zdaniem należy to zrobić szybciej niż później. Na pewno bardziej w ciągu roku niż kilkunastu lat" – wyjaśnił.

Do końca 2026 roku obowiązują jednak ustalenia dotyczące czasu letniego. Dyrektywa unijna nakłada na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przejścia w danym roku kalendarzowym na czas letni w ostatnią niedzielę marca. Obliguje też państwa UE do powrotu do czasu zimowego.