Incydent miał miejsce na osiedlu Skiereszewo w Gnieźnie, a informacja o niebezpiecznym cukierku dotarła do funkcjonariuszy w piątkowe popołudnie. Policja wydała komunikat, w którym podkreśliła, że igła znajdowała się wewnątrz cukierka, stwarzając realne zagrożenie dla dziecka. Na szczęście chłopiec odkrył igłę zanim wziął cukierek do ust, dzięki czemu nie doszło do żadnych obrażeń.

Śledztwo i apel do rodziców

Policja przystąpiła do ustalania osoby odpowiedzialnej za podłożenie igły i zapowiada działania mające na celu wyjaśnienie sprawy. Jednocześnie funkcjonariusze apelują do rodziców i opiekunów dzieci, które brały udział w halloweenowej zabawie w Gnieźnie i okolicach, by dokładnie sprawdzili wszystkie podarunki otrzymane przez ich dzieci, zwłaszcza jeśli zostały zebrane podczas obchodów Halloween. Policja podkreśla, że taka ostrożność jest konieczna, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom.