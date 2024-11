Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowało długoterminową prognozę średniej temperatury powietrza i sumy opadu atmosferycznego na najbliższe tygodnie. Czego możemy się spodziewać w okresie świątecznym?

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Jaka będzie pogoda w grudniu?

Na grafice widać, w których regionach średnia temperatura będzie wyższa, w których niższa, a w których identyczna w stosunku do normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Według prognozy, w drugiej połowie listopada temperatury będą mieściły się w zakresie średnich wartości wieloletnich lecz suma opadów będzie wyższa od normy. Od 25 listopada do początku grudnia przewidywane jest znaczne ocieplenie na Pomorzu i na południu kraju, opady zaś będą częstsze niż zwykle.

Na początku grudnia, według prognozy, temperatury będą zgodne ze średnimi wartościami dla tego miesiąca. Opady wciąż będą powyżej normy, oprócz północnego-zachodniej i wschodniej części Polski. Między 9 a 15 grudnia temperatury w dalszym ciągu pozostaną w normie wieloletniej. Jedynie na północy kraju przewidywane jest ocieplenie, a w centralnej części kraju - ochłodzenie.

Tydzień przed świętami trwający od 16 do 22 grudnia w różnych częściach kraju przyniesie różne temperatury. Na północy, południu i w niektórych centralnych częściach kraju przewidywane są jednak temperatury powyżej normy, a w pozostałych częściach Polski – w granicach średnich wartości wieloletnich.

Pogoda na święta 2024

Reklama

Już wcześniej IMGW wydało prognozę długoterminową na 4 miesiące - od listopada 2024 do marca 2025 roku. Wynika z niej, że raczej powinniśmy się przygotować na opady deszczu a nie śniegu. Temperatury prawdopodobnie nie pozwolą na to, by śnieg dłużej utrzymał się na powierzchni.

Także według tych prognoz, trzeci tydzień grudnia (16-22 grudnia) będzie cieplejszy od normy wieloletniej. Dodatnie anomalie prognozowane są m.in. dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Wiele wskazuje więc na to, że wigilię i Boże Narodzenie spędzimy przy "plusowych” temperaturach. W prognozach długoterminowych na 24-26 grudnia widać temperatury na poziomie 3-4 stopni Celsjusza.