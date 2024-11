Trzy gwiazdy stanęły do ostatecznej rozgrywki w finale 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Już wiadomo, kto dostał Kryształową kulę i nagrodę pieniężną - 100 tysięcy dla gwiazdy i 50 tysięcy dla tancerza. Jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia tak samo jak widzowie, do których należała ostateczna decyzja. Swoje finałowe tańce zaprezentowali Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Maciej Zakościelny i Sara Janicka oraz Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz.

Pierwsza runda - tańce wybrane przez pary

Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Zatańczyli zmysłowe tango. Jurorzy byli zachwyceni i nie szczędzili komplementów. - Jeżeli my zaczynamy finał marzeń z takiego szczytu, to ja nie wiem, co potem będzie - komentowała Iwona Pavlović. - To jest fenomenalne - dodał Rafał Maserak. Para dostała 40 punktów.

Jako kolejni na parkiecie zaprezentowali się Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, którzy zatańczyli paso doble. I tym razem komplementom nie było końca. Nie widziałam czegoś aż tak porywającego - zachwycała się Ewa Kasprzyk. Ta para też dostała 40 punktów.

Następnie na parkiecie zobaczyliśmy jive'a w wykonaniu Julii Żugaj i Wojciecha Kuciny. Posypały się bardzo pozytywne komentarze. Była dynamika i było bardzo, bardzo pięknie - powiedział Tomasz Wygoda. To było prowokujące - dodał. Para dostała 39 punktów.

Na koniec tej rundy na widzów czekała niespodzianka. Wystąpiły w duecie Maryla Rodowicz i Roksana Węgiel. Panie zaśpiewały utwór "Damą być".

Druga runda - tańce wybrane przez jurorów

W drugiej rundzie uczestnicy powtórzyli wybrane przez jurorów tańce, które ich zdaniem wymagały poprawy. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zaprezentowali quickstep. - Zrobiliście diametralny progres. (...) Jutro obudzicie się szczęśliwsi - mówił Rafał Maserak. Para zdobyła 40 punktów.

Julia Żugaj i Wojciech Kucina zatańczyli walca wiedeńskiego. Jurorzy ocenili ich występ na 37 punktów. Zdaniem Rafała Maseraka para zrobiła w walcu wiedeńskim zdecydowane postępy.

Drugą rundę zakończył jive w wykonaniu Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej. Za ten taniec dostali od jurorów 38 punktów. Jestem tylko skromną jurorką, ale chciałam wyrazić swój zachwyt nad tym tańcem

- powiedziała Ewa Kasprzyk.

Po zakończeniu drugiej rundy znowu była muzyczno-taneczna niespodzianka. Wszyscy uczestnicy "Tańca z gwiazdami", czyli Rafał Zawierucha, Anna-Maria Sieklucka, Julia Żugaj, Filip Bobek, Natalia Nykiel, Piotr Świerczewski, Michał Meyer, Olga Bończyk, Filip Lato, Vanessa Aleksander, Majka Jeżowska oraz Maciej Zakościelny, zatańczyli do piosenki w wykonaniu Edyty Górniak.

Punktacja po dwóch rundach

Po dwóch Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz mieli pierwsze miejsce z 80 punktami. Tuż za nimi uplasowali się Maciej Zakościelny i Sara Janicka, który łącznie otrzymali 78 punktów. Trzecie miejsce zajęli Julia Żugaj i Wojciech Kucina, którzy otrzymali łącznie 76 punktów.

Pora na freestyle, czyli runda trzecia

Na koniec pary zaprezentowały się jeszcze we freestyle'u. W trzeciej rundzie uczestnicy "Tańca z gwiazdami" zaprezentowali freestyle. Jeszcze przed występem Julia Żugaj zachwycała się Wojciechem Kuciną. - Dopełniłeś moje życie - powiedziała. - To było genialne - zachwyciła się ich tańcem Iwona Pavlović. Jurorzy przyznali Julii Żugaj i Wojciechowi Kucinie 40 punktów.

Występ Sary Janickiej i Macieja Zakościelnego tak zachwycił jurorów, że poderwali się ze swoich foteli. - Macieju, myślę, że ty przekonałeś się na własnej skórze, że taniec jest jak tworzenie rzeźby. Możemy tworzyć ją przez dwie, trzy minuty. Całe szczęście, że możemy rejestrować to w telewizji. Będziesz mieć pamiątkę na całe życie - mówił wzruszony Maserak. Maciej Zakościelny i Sara Janicka zdobyli 40 punktów. - Tyle to za mało - mówiła wzruszona Iwona Pavlović.

Jako ostatni w programie freestyle zaprezentowali Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Oni też wzbudzili ogólny zachwyt. Podekscytowani jurorzy klaskali i bili brawo. Dawka emocji dzisiaj jest po prostu szczytowa

- powiedziała Iwona Pavlović. Para dostała 40 punktów.

To oni wygrali 15. edycję "Tańca z gwiazdami"!

Walka w finale "Tańca z gwiazdami" była zacięta i wyrównana. Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Maciej Zakościelny i Sara Janicka oraz Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz dostawali za swoje występy najwyższe noty od jurorów. Zwyciężyć mogła jednak tylko jedna para. Zdecydowali widzowie.

Kryształową kulę oraz 100 tys. zł dostała Vanessa Aleksander, a jej partner Michał Bartkiewicz 50 tys. zł. Drugie miejsce zajęli Julia Żugaj i Wojtek Kucina, a Maciej Zakościelny i Sara Janicka zajęli trzecie miejsce.