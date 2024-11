Największą radość sprawi im to, że… będą miały co jeść! 780,5 kg – tyle karmy potrzebują wszystkie “choinkowe” zwierzaki, żeby przetrwać bez głodu jeden dzień! Aby zapewnić im pokarm na co najmniej trzy miesiące, konieczne jest zgromadzenie aż 70 ton jedzenia.

Jak okazać wsparcie Bezdomniakom?

Wystarczy wybrać psiaka lub kociaka na stronie akcji i skompletować dla niego paczkę online. Inicjatywa uwrażliwia na problem samotności zwierząt i zachęca, by dostrzegać ich emocje.

Święta to wyjątkowy moment w ciągu roku, kiedy ludzie obdarowują się prezentami i wzajemną życzliwością – mówi Iwona Duda, prezeska Fundacji Sarigato. Zwierzęta w schroniskach nie mają nikogo bliskiego. Zachęcamy, by wyobrazić sobie, co czują, i zobaczyć, czego aktualnie potrzebują. Pamiętajmy, że one też odczuwają różne emocje: radość, smutek, tęsknotę za bliskimi czy stres. Radość można wywołać u nich na różne sposoby, poprzez przyjacielskie gesty. Psiaki i kociaki cieszą się z pełnych misek, smaczków, nowych zabawek, z uczucia ciepła, sytości i tego, że ktoś je dostrzega.

Zima w boksie bezdomniaka

Okres zimowy nigdy nie jest łatwy dla zwierzaków w schroniskach. W tym roku sytuacja w wielu placówkach jest wyjątkowo trudna ze względu na skutki powodzi i konieczność sprostania dodatkowym wyzwaniom. Potrzeb do spełnienia jest wiele, ale dzięki akcji #CharytatywnaChoinka zwierzaki mogą ucieszyć się z pysznych przysmaków, wysokiej jakości karmy, nowego legowiska czy akcesoriów, których na co dzień często nie ma pod dostatkiem. Z akcją #CharytatywnaChoinka nie ma prezentów nietrafionych. Mechanizm jest bardzo prosty. Karmimy Psiaki stawia na pomoc celowaną, tak by odpowiedzieć na indywidualne potrzeby psiaków i kociaków. Dzięki temu prezenty są zawsze trafione i dopasowane. Każdy zwierzak ma przypisany koszyk produktów wskazanych przez organizację, która sprawuje nad nim bezpośrednią opiekę. Najpilniejszą i najbardziej wyczekiwaną potrzebą jest specjalistyczna karma, ale mile widziane są też dodatki, jak np.

przysmaki, suplementy, kosmetyki czy zabawki.

Jak przygotować prezent dla bezdomniaka?

Wystarczy wejść na stronę akcji: bit.ly/48WmpGD i wybrać psiaka lub kociaka, którego chce się wesprzeć finansowo. To okazja, żeby zapoznać się z przeróżnymi historiami zwierzaków z całej Polski. Następnie należy wybrać z listy produkt bądź produkty do podarowania zwierzakowi. Dzięki suwakowi z oznaczeniem, można na bieżąco obserwować, ile karmy potrzebuje dany zwierzak i na jak długo mu wystarczy. Przebieg akcji można śledzić za pośrednictwem licznika na stronie akcji. Prezenty można "wysyłać” do 31 grudnia, do północy. Zakupione i przygotowane podarunki będą przekazywane przez fundację prosto do schronisk.

Zobaczyć tych, którzy nie potrafią prosić

Zwierzęta nie potrafią same prosić o pomoc, zdane są na człowieka i jego postawę. Dlatego robimy dla nich hałas! Okres przedświąteczny to szansa, żeby zatrzymać się, rozejrzeć dookoła i zauważyć tych, którzy potrzebują wsparcia, a bywają niewidoczni, niesłyszani – mówi Iwona Duda. W ubiegłym roku zebrano aż pół miliona na prezenty dla bezdomniaków. Przełożyło się to na 20 ton karmy, 2056 opakowań leków i suplementów oraz blisko 2 tys. akcesoriów dla zwierzaków z placówek z całej Polski. Więcej o akcji na stronie: bit.ly/48WmpGD

Ambasadorami akcji są w tym roku m.in.: Kayah, Martyna Wojciechowska, Red Lipstic

Monster, Małgorzata Ohme i wiele innych!

O Fundacji Sarigato

Fundacja Sarigato to organizacja pożytku publicznego działająca od 2012 r. Fundacja prowadzi dwa ogólnopolskie projekty: Karmimy Psiaki, na rzecz bezdomnych psiaków i kociaków ze schronisk w całej Polsce: https://karmimypsiaki.pl/ oraz projekt Hakersi:

https://hakersi.pl/

O projekcie Karmimy Psiaki

Karmimy Psiaki to ogólnopolska akcja pomocy bezdomnym zwierzętom, stworzona przez Fundację Sarigato w 2011 roku. Misją fundacji jest eliminowanie bezdomności zwierząt poprzez pomoc schroniskom oraz popularyzację odpowiedzialnych adopcji. Więcej informacji na stronie: www.karmimypsiaki.pl