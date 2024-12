Marianna Schreiber, jak wynika z informacji, które pojawiły się w mediach i które ona sama potwierdziła, od pewnego czasu jej serce bije mocniej do syna kontrowersyjnego polityka PiS. To Przemysław Czarnecki, syn Ryszarda, o którym we wrześniu zrobiło się głośno, z racji zatrzymania przez CBA.

Reklama

Marianna Schreiber pokazała się z ukochanym. Wystosowała apel do hejterów

Z Przemysławem, bo tak na imię ma jej nowy partner, została przyłapana przez paparazzi na zakupach i czułościach. Choć na początku nie komentowała tej sytuacji, szybko zmieniła front. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym stoi w objęciach nowej miłości. Dodała do niego wymowny wpis.

Ludzie, niektóre Wasze komentarze są naprawdę okropne. Nigdy nie sądziłam, że można osiągnąć taki poziom okrucieństwa, obrzydliwych sformułowań, obraźliwych tekstów. Nie mam słów, by wyrazić swoje ubolewanie nad tym, co się dzieje w moim kierunku. To wszystko nie pozwala mi żyć na własnych zasadach, do czego mam przecież prawo. Jest to jednym słowem - obrzydliwe. Jest mi tak po ludzku przykro. Przeczytałam kilkadziesiąt artykułów na swój temat, wypowiedzi znawców i psychologów. To, że jestem z kimś dla korzyści albo nie jestem. To, że ktoś jest czemuś winny albo i nie. Naprawdę tak nisko upadliśmy jako społeczeństwo? Za te osoby będę się po prostu modlić. A życzliwym i szanującym moje uczucia z całego serca Bóg zapłać. PS. dziękuję tutaj Ryszardowi Czarneckiemu @ryszard.czarnecki.europosel za wsparcie. Jest Pan, Panie Pośle - wspaniałym Ojcem i ostoją - napisała.

Przemysław Czarnecki o swoim związku z Marianną Schreiber. Takie słowa padły

Reklama

Teraz na skomentowanie całej sytuacji zdecydował się ukochany Marianny. W poście zamieszczonym na Twitterze również zwrócił się do hejterów a przy okazji publicznie opowiedział o swoich uczuciach do Schreiber.

Jeżeli ktoś myśli, że hejt zniszczy moją relację z Marianną, to jest w błędzie. Rozumiem oburzenie wielu osób, ale nie zniszczy mojego uczucia do mojej partnerki. A z mojej strony jest to ogromna miłość- napisał Czarnecki.