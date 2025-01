33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już w niedzielę. Od kilku tygodni zarówno o samej fundacji, jak i jej twórcy Jurku Owsiaku jest głośno. Wszystko za sprawą prowadzonego przez TV Republika bojkotu. Okazuje się, że choć prawa strona sceny politycznej nie do końca popiera jego działania, to prezydent Andrzej Duda i jego żona postanowili przekazać przedmioty na licytację dla WOŚP. Co to takiego?