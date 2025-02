Czym jest RPP?

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) to kluczowy organ Narodowego Banku Polskiego (NBP), który odpowiada za kształtowanie polityki pieniężnej w Polsce. Można ją porównać do steru, którym NBP kieruje całą gospodarką. Jednym z głównych celów RPP jest utrzymanie stabilności cen, co przekłada się na przewidywalność kosztów życia dla obywateli. Jednym z najważniejszych narzędzi, jakimi dysponuje RPP, są stopy procentowe, których poziom bezpośrednio wpływa na koszty zaciągania kredytów, a tym samym na wydatki konsumentów i przedsiębiorców.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Harmonogram posiedzeń RPP w 2025 roku

Rada Polityki Pieniężnej regularnie spotyka się na dwudniowych posiedzeniach, aby podejmować kluczowe decyzje dotyczące polityki pieniężnej w Polsce. Te decyzje mają bezpośredni wpływ na wiele aspektów życia gospodarczego, takich jak poziom inflacji, tempo wzrostu gospodarczego oraz kurs naszej waluty. W 2025 roku harmonogram posiedzeń RPP jest już ustalony, a pierwsze odbyło się w dniach 15-16 stycznia. Kolejne spotkania zaplanowano co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia, kiedy odbędzie się tylko jedno, jednodniowe posiedzenie:

luty 4-5 (wtorek-środa),

marzec 11-12 (wtorek-środa),

kwiecień 1-2 (wtorek-środa),

maj 6-7 (wtorek-środa),

czerwiec 3-4 (wtorek-środa),

lipiec 1-2 (wtorek-środa),

sierpień 26 (wtorek),

wrzesień 2-3 (wtorek-środa),

październik 7-8 (wtorek-środa),

listopad 4-5 (wtorek-środa),

grudzień 2-3 (wtorek-środa).

Reklama

Nie będzie spadku stóp procentowych w Polsce

Poziom stóp procentowych nie uległ zmianie od końca 2023 roku. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, obecna sytuacja będzie się utrzymywać przez pewien czas, po czym możemy spodziewać się obniżek. Zdaniem Jarosława Sadowskiego, eksperta Rankomat.pl, cytowanego przez Business Insider, przeważa opinia, że stopy procentowe zostaną obniżone o 0,75 punktu procentowego w drugiej połowie roku. Jednak, spektrum prognoz jest szerokie i obejmuje zarówno bardziej zdecydowane obniżki, jak i utrzymanie obecnego poziomu stóp.

Już dzisiaj, 5 lutego, Rada Polityki Pieniężnej ponownie zbadała kwestię wysokości stóp procentowych. Analitycy Credit Agricole przewidywał, że bank centralny zdecyduje się na utrzymanie obecnego poziomu stóp, w tym stopy referencyjnej na poziomie 5,75 proc. Swoje prognozy opierali na wcześniejszych wypowiedziach prezesa NBP, który wskazał, że obecna polityka monetarna jest kluczowa dla skutecznego zwalczania inflacji w dłuższej perspektywie.

Eksperci nie spodziewali się istotnych różnic w komunikacie po najbliższym posiedzeniu RPP w stosunku do poprzedniego, styczniowego dokumentu. Przewidywali, że decyzja o utrzymaniu obecnego poziomu stóp procentowych, zgodna z oczekiwaniami rynku, nie wywrze znaczącego wpływu na kurs złotego ani rentowność polskich obligacji.

Jak podał NBP w komunikacie, na zakończonym dzisiaj posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa NBP, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc.

Co konkretnie ustaliła RPP na posiedzeniu?

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: