Prezes TK poinformował w środę podczas konferencji prasowej, że zastępca Prokuratora Generalnego prok. Michał Ostrowski po jego zawiadomieniu wszczął śledztwo ws. podejrzenia popełnienia zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu, szefa RCL oraz niektórych sędziów i prokuratorów.

Kaczyński: To właściwa reakcja

Jarosław Kaczyński, który niedługo po konferencji Święczkowskiego wygłosił oświadczenie w tej sprawie, podkreślił, że "nie jest to pierwsza tego rodzaju diagnoza", a on sam wielokrotnie stawiał podobną. Zaznaczył, że "waga wystąpienia prezesa TK jest szczególna". Kolejną "szczególną sytuacją" zdaniem prezesa PiS jest fakt, że sprawa została już podjęta przez prokuratorów.

To jest sytuacja, która jest właściwą reakcją na stan rzeczy, który mamy w Polsce - ocenił Kaczyński. Jego zdaniem "w tym, co robi władza, nie ma już niczego, co jest związane z treścią przepisów" - stwierdził prezes PiS.