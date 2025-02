Jarosław Kaczyński zabrał głos podczas obchodów 178. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Kaczyński: Przypominamy wielką zbrodnię dokonaną przez Putina

Uroczystość była zagłuszana przez protestujących, którzy krzyczeli "kłamca". Prezes PiS podkreślił, że policja jest zobowiązana do reakcji. Przypominamy wielką zbrodnię dokonaną przez Putina - przez jego ludzi i z bardzo prawdopodobnym udziałem jego ludzi tutaj także w Polsce - powiedział. Jak dodał, wspomniani ludzie wciąż prowadzą swoją kampanię przy "pełnej tolerancji obecnej władzy".

Reklama

Kaczyński: Przyjdzie czas prawdy o tym wielkim oszustwie

Zdaniem prezesa PiS, "ci ludzie" bez reakcji ze strony policji prowadzą tutaj tę "haniebną działalność". My się nie załamiemy, przyjdzie czas, kiedy ta uroczystość będzie powtarzana, ale już pod osłoną ze strony sił porządkowych. Przyjdzie czas prawdy o tym wielkim oszustwie, jakim było oddanie Rosjanom prawa do prowadzenia śledztwa w sprawie ich własnych zbrodni - oświadczył Kaczyński.

Według Kaczyńskiego, "to odrażająca, obrzydliwa, putinowska kampania". Jak ocenił, ta kampania uderza już nie tylko "w twierdzenie oczywiste i prawdziwe, że był to (katastrofa smoleńska - PAP) zamach, zamach Putina".

Reklama

Ale uderza w samą ideę wspominania Smoleńska i jego ofiar, tych którzy tam polegli. To się nie podoba, to ma być zapomniane, tego żąda Putin i jego polscy sojusznicy, którzy kiedyś dokonali resetu i którzy dzisiaj ciągle rządzą Polską, na skutek błędu, na skutek tego, że wielu ludzi uwierzyło w to, że będzie lepiej. Uwierzyło w obrzydliwe kłamstwa Tuska, człowieka, który był gotowy dosłownie niemalże klękać przed Putinem po dokonaniu zbrodni, który oddał mu wszelkie prawa do prowadzenia śledztwa, czyli do jego sfałszowania - powiedział prezes PiS.

Dodał, że "przyjdzie czas kar" dla tych którzy zakłócają obchody miesięcznicy smoleńskiej. Te wrzaski, te krzyki, to nas nie zatrzyma, zwyciężymy, ukażemy, pokażemy prawdę, prawda zwycięży, zwycięży Polska - powiedział Kaczyński.

"Za kłamstwo smoleńskie przyjdzie kara dla ludzi Tuska!"

Na czas składania kwiatów, tereny bezpośrednio przy pomniku prezydenta Lecha Kaczyńskiego i przy Pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku były wygrodzone barierkami z biało-czerwoną flagą. Przed pomniki wchodzili tylko uczestnicy miesięcznicy na czele z politykami PiS oraz służba porządkowa. Były także osoby z dużym transparentem i napisem: "Za kłamstwo smoleńskie przyjdzie kara dla ludzi Tuska! Nie pozwolimy zapomnieć!". Po drugiej stronie barierek stali policjanci oraz osoby, które wznosiły okrzyki "kłamca" pod adresem Kaczyńskiego.

Po tym, jak zakończyło się wystąpienie Kaczyńskiego, politycy PiS opuścili plac Piłsudskiego w otoczeniu służby porządkowej i policjantów.