Czy 9 lutego to niedziela handlowa?

Jak wiadomo, pierwsza niedziela handlowa w 2025 roku przypadła na 26 stycznia. Oznacza to, że konsumenci mieli możliwość dokonania zakupów w większości placówek handlowych. Niestety, najbliższa okazja do skorzystania z takiej możliwości pojawi się dopiero 13 kwietnia br. W okresie od 27 stycznia do 12 kwietnia obowiązuje zakaz handlu w niedziele, co skutkuje zamknięciem większości sklepów. A to oznacza, że 9 lutego jest niedziela niehandlowa.

Następna okazja do dokonania zakupów w niedzielę przypadnie dopiero na 27 kwietnia br., czyli tydzień po świętach wielkanocnych. W związku z powyższym, w niedzielę wielkanocną, 20 kwietnia, większość placówek handlowych będzie nieczynna.

Niedziele handlowe - skąd się wzięły?

10 stycznia 2018 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o ograniczeniu możliwości prowadzenia działalności handlowej w niedziele, święta oraz niektóre inne dni. Nowe przepisy precyzują zasady dotyczące zarówno prowadzenia sprzedaży, jak i innych czynności związanych z handlem w obiektach handlowych.

Za wprowadzeniem ograniczeń w handlu w niedziele opowiedziało się 254 posłów, w tym wszyscy parlamentarzyści zrzeszeni w partii Prawo i Sprawiedliwość oraz większość klubu parlamentarnego Kukiz'15. 23 posłów, głównie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, wstrzymało się od głosu. Przeciwko przyjęciu ustawy byli posłowie Nowoczesnej oraz znaczna część posłów Platformy Obywatelskiej.

Tu zrobisz zakupy w niedziele niehandlowe

Mimo obowiązującego w Polsce zakazu handlu w większość niedziel, istnieje szereg wyjątków. Małe placówki handlowe, takie jak sklepy osiedlowe czy franczyzowe, mogą być czynne, pod warunkiem że obsługuje je bezpośrednio właściciel lub franczyzobiorca. Dodatkowo, wyjątki dotyczą takich miejsc jak stacje paliw, apteki, piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami oraz obiekty handlowe zlokalizowane na dworcach, lotniskach czy w hotelach. Warto zaznaczyć, że godziny otwarcia oraz asortyment produktów oferowanych w tych miejscach mogą różnić się od standardowych. Należy pamiętać, że prowadzenie działalności handlowej w niedziele bez odpowiedniego zezwolenia jest prawnie zabronione i może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości od 1000 do 100 000 złotych.

Harmonogram niedziel handlowych i niehandlowych w 2025 roku

W 2025 roku, podobnie jak w latach poprzednich, większość niedziel będzie wolna od handlu. Tylko w kilka wyznaczonych niedziel sklepy będą czynne. Należy pamiętać, że w tym roku pozostało już tylko siedem niedziel handlowych. Zakupy będzie można zatem zrobić w następujące dni:

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

W pozostałe niedziele roku sklepy będą zamknięte. Jak można łatwo zauważyć, niedziel niehandlowych jest znacznie więcej:

5, 12 i 19 stycznia,

2, 9, 16 i 23 lutego,

1, 8, 15, 22 i 29 marca,

12 i 19 kwietnia,

3, 10, 17, 24 i 31 maja,

7, 14 i 21 czerwca,

5, 12, 19 i 26 lipca,

2, 9, 16 i 23 sierpnia,

6, 13, 20 i 27 września,

4, 11, 18 i 25 października,

1, 8, 15, 22 i 29 listopada,

6 i 27 grudnia.

Zakupów nie zrobimy także w dni wolne od pracy, w które przypadają święta kościelne i państwowe:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Trzech Króli,

20-21 kwietnia - Wielkanoc,

1 maja - Święto Pracy,

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja,

19 czerwca - Boże Ciało,

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Święto Niepodległości,

25-26 grudnia - Boże Narodzenie.

Dodatkowo, warto pamiętać, że zgodnie z ustawą podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę, Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) będzie dniem wolnym od pracy.