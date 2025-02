Założenia na pewno były dobre, ale w wyniku przeróżnych targów politycznych - to, że niektóre regiony były silniejsze w sensie politycznym i wywalczyły swoje województwo, a niektóre utraciły - ten podział nastąpił w sposób nierównomierny i nieadekwatny - uważa Janusz Buzek. Argumentuje, że Bielsko-Biała obecnie liczy 172 tys. mieszkańców, a wraz z aglomeracją milion mieszkańców.

To jest to aglomeracja większa niż opolska i aglomeracja województwa lubuskiego. Obszarowo nie, ale jeśli chodzi o potencjał ludnościowy, społeczny i gospodarczy, to na pewno przewyższamy województwo lubuskie pod względem potencjału i województwo opolskie - uważa Janusz Buzek. Dodał, że jeśli chodzi o "potencjał ludnościowy", to jest na drugim miejscu w Polsce tuż po województwie mazowieckim.

Milionerzy z Bielska-Białej

Radny PiS z Bielska-Białej argumentuje, że w tym mieście mieszka dużo milionerów, osiągających w PIT przychody powyżej miliona złotych. Stąd się biorą podatki lokalne, w tym województwie. PIT i CIT. Dużo przedsiębiorstw, dużo majętnych ludzi. To województwo ma zdecydowanie potencjał, żeby się utrzymać - uważa gość Radia Katowice.

Zapytany czy to oznacza, że każde miasto będzie mogło zgłaszać taki sam postulat, jeśli utraciło status wojewódzkiego, Janusz Buzek odpowiada:Takie miasta jak na przykład Ciechanów czy Sieradz nie mają takich ambicji. Polecam zobaczyć mapę satelitarną, jak w nocy świecą się miasta na mapie Polski. Jeśli przyłożyć do tego gęstość zaludnienia, zurbanizowania, zobaczymy że siatka województw jest nieadekwatna do gęstości zaludnienia.