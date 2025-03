Jak podaje "Rzeczpospolita", dane Dun & Bradstreet Poland pokazują, że choć duże spółki giełdowe wciąż mają do nadrobienia dystans do wymogów unijnej dyrektywy Women on Boards, to w szerokim spektrum polskich firm sytuacja wygląda znacznie lepiej.

"Podczas gdy dużym spółkom giełdowym sporo jeszcze brakuje do spełnienia wymagań unijnej dyrektywy Women on Boards, to biorąc pod uwagę znacznie większą, bo ponad 300-tys. grupę firm, już teraz możemy się pochwalić niemal jedną trzecią kobiet w zarządach" – wynika z danych Dun & Bradstreet Poland, które "Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza.

Dynamiczny wzrost udziału kobiet w zarządach

Wzrost liczby kobiet na najwyższych stanowiskach jest szczególnie widoczny w ostatnim roku. Odsetek kobiet pełniących funkcję prezesa zwiększył się o ponad 3 punkty procentowe, osiągając 25 proc. Natomiast udział pań w zarządach firm wzrósł aż o 5 punktów procentowych, co oznacza, że obecnie wynosi 32,6 proc.

Eksperci zwracają uwagę, że tak wyraźna poprawa w równowadze płci nie jest przypadkowa.

Tak duża zmiana nie może być przypadkowa – ocenia Tomasz Starzyk, rzecznik i ekspert Dun & Bradstreet Poland, cytowany przez "Rzeczpospolitą". Podkreśla, że choć w poprzednich latach udział kobiet w zarządach systematycznie rósł, tempo tego wzrostu było znacznie wolniejsze.

Struktura polskiego biznesu sprzyja kobietom na kierowniczych stanowiskach

Jednym z czynników wpływających na zwiększony udział kobiet w zarządach jest specyfika polskiej gospodarki. Dominują w niej mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, a to właśnie w tym sektorze kobiety częściej obejmują kluczowe stanowiska. Podobna tendencja widoczna jest również w innych krajach Unii Europejskiej.

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka i ekspertka Towarzystwa Ekonomistów Polskich, zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt – poziom wynagrodzeń.

"Znaczący – na tle dużych firm – odsetek pań w sektorze MŚP jest między innymi kwestią wysokości płac. W mniejszych firmach płace są z reguły niższe, co potwierdzają zresztą najnowsze dane GUS dotyczące rozkładu wynagrodzeń. Podczas gdy mediana płac w największych firmach przekraczała we wrześniu 7,8 tys. zł brutto, to w mikro firmach była zbliżona do płacy minimalnej – 4,3 tys. zł brutto" – podaje "Rzeczpospolita".

Źródło: PAP, RZECZPOSPOLITA