Jak podają "Dziennik Bałtycki" oraz wyborcza.pl, Krystyna Szawłowska zmarła 9 marca po długiej i ciężkiej chorobie. Bliscy w nekrologu wspominają ją jako osobę pełną miłości i dobroci, które zostaną w sercach najbliższych na zawsze.

Kiedy pogrzeb Krystyny Szawłowskiej?

Szczegóły ostatniego pożegnania Krystyny Szawłowskiej zostały podane do publicznej wiadomości. Msza żałobna odbędzie się 18 marca 2025 r. w kościele Św. Michała Archanioła w Sopocie, a pożegnanie na cmentarzu katolickim w tym samym mieście. Rodzina zmarłej prosi o zachowanie prywatności w okresie żałoby i rezygnację ze składania kondolencji.

Reklama

Majątek rodziny Soszyńskich

Dorota Soszyńska to jedna z najbogatszych Polek. Z mężem Wojciechem Soszyńskim i swoją mamą stworzyła na początku lat osiemdziesiątych XX wieku firmę Oceanic, która przyniosła im gigantyczny majątek. Dorota Soszyńska w ubiegłorocznym rankingu najbogatszych Polek Forbesa zajęła 28 miejsce z 270 mln zł.

Córka Krystyny Szawłowskiej jest absolwentką akademii muzycznej w klasie fortepianu. Gdy miała 16 lat, poznała Wojciecha Soszyńskiego, syna polonijnego przedsiębiorcy, Ignacego Zenona Soszyńskiego, który wraz z ojcem prowadził w Maroku przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej. Majątek Doroty Soszyńskiej i Wojciecha Soszyńskiego według różnych szacunków wskazywany jest na kilkaset milionów złotych.

Dorota Soszyńska o mamie

W 2019 r. w wywiadzie dla serwisu Kobieta WP Dorota Szoszyńska opowiadała o tym, w jakiej formie jest jej mama. "Moja mama, Krystyna Szawłowska ma 82 lata. Od początku razem z nami tworzyła firmę. I do dziś codziennie przychodzi do trójmiejskiego biura. Jest bardzo aktywna i niezwykle sprawna intelektualne, bo kocha to, co robi!" - podkreślała polska milionerka.