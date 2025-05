Czy 2 maja to dzień wolny od pracy? Czy 2 maja trzeba iść do pracy?

Chociaż 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi RP – święto państwowe, które nie jest jednak dniem ustawowo wolnym od pracy – nie oznacza to wcale, że wszystkie instytucje będą otwarte tak, jak w zwykły dzień roboczy. Decyzja o funkcjonowaniu urzędów czy godzinach otwarcia placówek w okresie majówki często zależy od indywidualnych ustaleń władz lokalnych. Dlatego informacji o pracy konkretnej instytucji najlepiej szukać na jej stronie internetowej lub bezpośrednio w placówce. Podobnie jest z bankami – mimo że 2 maja to standardowy dzień pracujący, niektóre oddziały mogą być zamknięte lub pracować krócej. Warto więc zawczasu upewnić się co do godzin otwarcia interesującej nas instytucji.

Czy 2 maja sklepy będą otwarte?

W piątek 2 maja większość sklepów, w tym wielkopowierzchniowe obiekty i galerie handlowe, będzie otwarta i działać zgodnie ze zwykłym harmonogramem piątkowym. Choć nieliczne mniejsze punkty usługowe mogą być zamknięte, zdecydowana większość będzie czynna w standardowych godzinach.

Długi weekend majowy 2025

Tegoroczna majówka trwa od czwartku 1 maja do niedzieli 4 maja. Aby uzyskać czterodniowy długi weekend, pracownikom, którym 2 maja nie został udzielony jako wolny dzień przez pracodawcę, zaleca się wzięcie urlopu. Kolejny długi weekend w 2025 roku przypada w drugiej połowie czerwca z okazji święta Bożego Ciała (19 czerwca).