Rząd planuje istotne zmiany w przepisach dotyczących komorników i asesorów komorniczych. Najważniejszą z nich jest przywrócenie granicy wieku 70 lat jako momentu obowiązkowego odejścia ze stanowiska. To powrót do stanu prawnego sprzed 2019 roku, który ma wyeliminować przejawy dyskryminacji ze względu na wiek. Równolegle zniesiony zostanie sześcioletni limit trwania asesury, co pozwoli młodym prawnikom lepiej planować karierę. Projekt wpisuje się w unijne standardy równości i ma na celu wzmocnienie systemu egzekucji komorniczej.

Powrót do granicy wieku 70 lat

Komornicy sądowi i asesorzy komorniczy będą z urzędu odwoływani z zajmowanego stanowiska po ukończeniu 70. roku życia, zamiast obecnych 65 lat. Zmiana stanowi powrót do regulacji sprzed 2019 r., gdy granica wieku wynosiła 70 lat.

Powodem zmian była konieczność wyeliminowania z polskiego ustawodawstwa przejawów dyskryminacji bezpośredniej ze względu na wiek. Wydłużenie aktywności zawodowej komorników pozwoli również na lepsze wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia oraz przyczyni się do zakończenia sporów sądowych związanych z wcześniejszym odwoływaniem.

Dłuższa asesura bez limitu

Projekt eliminuje dotychczasowy maksymalny okres trwania asesury, umożliwiając asesorom nieograniczony czas zdobywania praktyki.

Asesorzy zyskają elastyczność w planowaniu kariery, a system egzekucyjny – stabilność kadrową. Obecny limit często zmuszał wykwalifikowane osoby do rezygnacji z zawodu.

Szybkie wejście w życie zmian

Komornicy i asesorzy zachowują prawo do przejścia na emeryturę po nabyciu uprawnień, niezależnie od nowych przepisów. Zmiany odpowiadają na wyroki sądów administracyjnych i stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który wskazywał na dyskryminację ze względu na wiek w dotychczasowych regulacjach. Nowelizacja dostosowuje również polskie prawo do unijnych standardów przeciwdziałania dyskryminacji wiekowej, podnosząc jednocześnie efektywność systemu egzekucyjnego.

Projekt ma obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.