Rekordowy poziom ubankowienia emerytur i rent

Coraz więcej osób decyduje się na otrzymywanie emerytury lub renty w formie przelewów bankowych. W marcu 2025 r. poziom ubankowienia wyniósł 80 proc. Oznacza to, że cztery na pięć osób otrzymuje świadczenie na konto. Przelewy bankowe oznaczają nie tylko wygodę i oszczędność czasu, ale także zwiększają bezpieczeństwo finansowe.

Poziom ubankowienia systematycznie rośnie – obecnie już 80 proc. osób, którym ZUS wypłacał renty i emerytury, wybrało właśnie tę metodę wypłaty. Na koniec 2024 roku było to 79,7 proc. To wyraźny sygnał, że klienci coraz lepiej odnajdują się w korzystaniu z nowoczesnych, szybszych i bardziej zautomatyzowanych form rozliczeń.

Gotówkowa forma wypłaty, czyli przekaz pocztowy, powoli traci na znaczeniu. Dla porównania: w grudniu 2020 r. ZUS przekazał pocztą 2,2 mln świadczeń, natomiast w 2024 r. liczba ta zmniejszyła się do 1,78 mln.

Które świadczenia są prawie w całości wypłacane na konta?

Z analizy danych ZUS wynika, że w grudniu ubiegłego roku wypłacono ponad 8,8 mln długoterminowych świadczeń. Niektóre ze świadczeń długoterminowych prawie w całości są wypłacane na konta bankowe. Dotyczy to nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (98,8 proc.), emerytur pomostowych (96 proc.) i świadczeń przedemerytalnych (94,9 proc.). Wysokim stopniem ubankowienia charakteryzują się również emerytury (82,3 proc.).

Z drugiej strony, najniższe wskaźniki ubankowienia obserwuje się przy wypłatach świadczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (43,3 proc.), w programie „Mama 4+” (47 proc.) i rent socjalnych (66,4 proc.). Osoby, które otrzymują te świadczenia, mogą mieć ograniczony dostęp do usług bankowych. Nie korzystają z nich z powodu wykluczenia cyfrowego lub transportowego.

ZUS wspiera seniorów

Program ubankowienia świadczeń wypłacanych przez ZUS jest jednym z elementów strategii Zakładu. Wspiera on działania państwa w zakresie wzrostu obrotu bezgotówkowego w gospodarce. Ubankowienie wpływa także pozytywnie na obniżenie kosztów działalności ZUS.

Ponieważ coraz więcej osób uprawnionych do świadczeń, również seniorów, dostrzega korzyści z posiadania konta w banku, ważny jest dalszy rozwój usług bankowych dostosowanych do tej grupy klientów. Należy umożliwić im zarówno wygodny, jak i bezpieczny dostęp do środków, które powierzają bankom. ZUS od kilku lat zapewnia tym osobom wsparcie edukacyjne i z okazji Dni Seniora prowadzi kampanię informacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.