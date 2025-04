Twój e-PIT – proste rozliczenie podatku bez stresu

Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie PIT za 2024 rok. - Pamiętajmy, że najszybszą, najprostszą i najbezpieczniejszą metodą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. W tym roku usługa jest dostępna również w aplikacji mobilnej. Elektroniczne rozliczenie zapewnia szybki zwrot nadpłaty podatku. Jeśli w wyniku rozliczenia PIT musimy zapłacić podatek, możemy wygodnie dokonać płatności online w e-Urzędzie Skarbowym, również BLIKiem lub kartą płatniczą – podkreśla wiceminister finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Marcin Łoboda.

Usługa Twój e-PIT to prosty i bezpieczny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Usługa działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Dostęp do usługi jest możliwy w e-Urzędzie Skarbowym (e-US).

Jak zalogować się do e-Urzędu Skarbowego?

Do e-US można zalogować się poprzez platformę login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Podatnicy, którzy zalogują się za pomocą jednej z tych metod mają dostęp do wszystkich e-usług w serwisie e-Urząd Skarbowy. Mogą wtedy korzystać np. z usługi Rozliczenia, która ułatwia przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie PIT-36, mogą też zweryfikować status zwrotu podatku.

W tym roku usługa Twój e-PIT jest dostępna również z poziomu aplikacji mobilnej e-US. Oznacza to łatwy dostęp po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu logowania danymi biometrycznymi. Użytkownicy aplikacji nie muszą każdorazowo uwierzytelniać się z poziomu platformy login.gov.pl, by korzystać z usługi Twój e-PIT.

Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi.

Co należy sprawdzić przed 30 kwietnia?

W formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma KAS. W przypadku rozliczeń np. dochodów z pracy "na etacie” oznacza to, że wystarczy samo przejrzenie PIT i ewentualne zmiany wynikające, np. z odliczenia darowizny czy skorzystania z innych ulg podatkowych.

- Warto zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzić swoje rozliczenie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT. Do 30 kwietnia w zeznaniu możemy jeszcze wprowadzić zmiany, uwzględnić przysługujące odliczenia i ulgi, które nie są automatycznie przypisane w systemie. Możemy też zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5 proc. podatku. Z upływem 30 kwietnia rozliczenia na formularzach PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane - wyjaśnia wiceminister finansów, zastępca szefa KAS, Małgorzata Krok.

PIT-37 i PIT-38 zostaną zaakceptowane automatycznie

Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2024 rok, to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie, nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L oraz informacje PIT-DZ nie będą automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT. Podatnik musi je uzupełnić i zaakceptować.

O północy 1 maja 2025 roku rozpocznie się automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT. Potrwa ona do 8 maja br. Usługa w tym czasie nie będzie dostępna.

Po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań, podatnicy będą mieli wgląd do swoich zeznań i będą mogli pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będą mogli też złożyć korektę zeznania – zarówno tego, które zostało zaakceptowane automatycznie jak i innych złożonych samodzielnie i dostępnych w usłudze.

Pozostałe formy składania PIT

Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej można również złożyć korzystając z formularzy online pozwalających pełnomocnikom składać deklaracje w imieniu mocodawców. Formularze online są dostępne w e-Urzędzie Skarbowym, gdzie nie wymagają podpisu, a także na stronie podatki.gov.pl/e-deklaracje/ – bez konieczności logowania.

Deklarację PIT można także wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

W przypadku zeznań wysłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Zwrot nadpłaty podatku

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, otrzymają zwrot podatku w terminie do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy, tak by mogli wygodnie dokonać płatności online, również za pomocą BLIKa lub przy użyciu kart płatniczych. Podatnik powinien zapłacić podatek wynikający z rozliczenia PIT do 30 kwietnia.

W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia automatycznej akceptacji zeznania (tj. 30 kwietnia 2025 roku), wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty. W takim przypadku podatnik powinien zapłacić podatek w terminie 7 dni od otrzymania informacji z urzędu skarbowego.

Wsparcie dla podatników

Podatnicy, którzy mają wątpliwości jak rozliczyć podatek mogą m.in. zadzwonić na ogólnopolską infolinię KAS na numer (+48)223300330 i wybrać tonowo 0. Pracownicy urzędów skarbowych mogą bezpiecznie udzielać przez telefon także informacji w indywidualnych sprawach, objętych tajemnicą skarbową. Ochronę danych umożliwia uwierzytelnianie specjalnym indywidualnym kodem telePIN, który szybko i łatwo można ustawić w e-Urzędzie Skarbowym.

W dniu 30 kwietnia Infolinia KAS będzie udzielać informacji dotyczących rozliczenia PIT w wydłużonych godzinach pracy – od 8.00 do 18.00.

Wsparcie dla osób rozliczających PIT zapewniają też urzędy skarbowe. Podatnicy mogą m.in. elektronicznie zarezerwować wizytę w wybranym urzędzie, w konkretnym dniu i o wybranej godzinie na stronie wizyta.podatki.gov.pl. Mogą również telefonicznie zarezerwować termin wizyty, dzwoniąc na infolinię KAS i wybierając tonowo 1, a następnie 8.