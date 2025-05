Nie żyje syn Lecha Wałęsy. Sławomir Wałęsa miał 52 lata

Do dramatycznego odkrycia doszło 30 kwietnia 2025 roku, tuż przed godziną 18:00, w jednym z bloków przy ul. Dziewulskiego. To właśnie tam mieszkał Sławomir Wałęsa. Sąsiedzi, zaniepokojeni jego dłuższą nieobecnością, zadzwonili na policję. Ich podejrzenia się potwierdziły. Syn Lecha Wałęsy już nie żył.

– W mieszkaniu, przy udziale prokuratora, policjanci przeprowadzili czynności procesowe, w tym oględziny. Wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich – poinformowała aspirant Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej policji, w rozmowie z "Radiem ESKA". Sprawą zajmuje się prokuratura, która ustali dokładną przyczynę zgonu.

Sławomir Wałęsa zmagał się z chorobą alkoholową

Sławomir Wałęsa był jednym z ośmiorga dzieci Lecha i Danuty Wałęsów. Otwarcie mówił o uzależnieniu od alkoholu, które – jak sam przyznawał – miało destrukcyjny wpływ na jego życie rodzinne i osobiste.

- Nie da się pić i mieć rodzinę. Ja wybrałem alkohol. Rzuciłem rodzinę, żeby pić- przyznał kilka lat temu. Mimo prób leczenia, często wracał do nałogu, co prowadziło do licznych problemów prawnych.

Sławomir Wałęsa nie żyje. Osierocił czwórkę dzieci

W 2017 roku został oskarżony o kradzież świeczki zapachowej ze sklepu, co tłumaczył nieporozumieniem. Sąd skazał go na grzywnę, a następnie na prace społeczne, których nie odbył, co skutkowało groźbą aresztu.​

W przeszłości był też dwa razy skazany za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Wyroki zostały zawieszone.

Dwa małżeństwa syna byłego prezydenta zakończyły się rozwodami. Sławomir Wałęsa osierocił czwórkę dzieci.

Sławomir Wałęsa nie żyje. Kolejna tragedia w rodzinie Wałęsów

Śmierć Sławomira Wałęsy to kolejna tragedia w rodzinie byłego prezydenta. W 2017 roku zmarł inny z synów Lecha Wałęsy – Przemysław. Miał zaledwie 43 lata. Zmarł nagle 8 stycznia w swoim mieszkaniu w Gdańsku. Jego ciało znalazł jeden z członków rodziny.