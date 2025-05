Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda przewodniczył mszy św. sprawowanej przez biskupów na szczycie jasnogórskim. Podczas Eucharystii ponowiono Milenijny Akt Oddania Polski Matce Bożej.

Abp Wojda: Jasna Góra to sanktuarium narodu

W homilii metropolita gdański przypomniał, że Jasna Góra to "sanktuarium narodu". Cytując św. Jana Pawła II, podkreślił: "Ileż razy biło ono jękiem polskich cierpień dziejowych, ale również okrzykami radości i zwycięstwa".

Abp Wojda mówił o potrzebie duchowego zawierzenia Maryi w czasach niepewności, chaosu i odchodzenia od wartości chrześcijańskich.

Przychodzimy, by uczyć się, co znaczy prawdziwa wolność, która – jak wielokrotnie przypominał św. Jan Paweł II – jest nam dana i zadana. Łatwo ją można stracić, gdy przestajemy być czujni i powierzamy swój los w ręce innych, zwłaszcza tych, którzy nie mają do tego prawa– podkreślił abp Wojda.

Abp Wojda: Apokaliptyczna wizja to nie przyszłość

Metropolita przestrzegał przed zagrożeniami duchowymi i ideologicznymi, wskazując na "apokaliptyczny obraz wielkiego smoka" z Księgi Apokalipsy jako symbol szatana.

Ta apokaliptyczna wizja nie jest opisem przyszłości, lecz teraźniejszości – zaznaczył abp Wojda. W dzisiejszym świecie i w nas samych dostrzegamy wiele znaków działania tego złego ducha. Jedynym jego pragnieniem jest udaremnić dzieło naszego odkupienia – dodał.

Jeśli nie masz szacunku do Boga, nie będziesz go miał i dla drugiego człowieka. To nie jest fikcja, lecz smutna rzeczywistość, której nieustannie doświadczamy (...) również w naszej ojczyźnie – wyjaśnił.

Abp Wojda: Chrześcijańska edukacja jest usuwana ze szkół

Metropolita mówił także o próbach usuwania chrześcijańskich wartości z życia społecznego i edukacji.

Doświadczamy tego, gdy w imię ideologii, wbrew prawu konstytucyjnemu, dokonuje się instytucjonalnego usuwania ze szkół chrześcijańskiej edukacji. Gdy negowane jest prawo rodziców do moralnego i duchowego wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi – podkreślił.

Abp Wojda: Kultura śmierci pozwala zabić dziecko w dziewiątym miesiącu

Wyraził również sprzeciw wobec promocji "kultury śmierci" i aborcji.

Ta (...) kultura śmierci pozwala zabić poczęte dziecko nawet w dziewiątym miesiącu ciąży. Pod pretekstem schorzenia, dezinformacji, braku rokowań na normalne życie – powiedział metropolita, nawiązując do głośnej sprawy aborcji w Oleśnicy.

Jak podkreślił, nawet gdyby poczęte dziecko nie było zdrowe, to "istnieją etyczne i terapeutyczne rozwiązania zaistniałego problemu, poczynając od porodu poprzez cesarskie cięcie, a po nim objęcie dziecka dalszą wysoko wyspecjalizowaną terapią pediatryczną".

Abp Wojda: Udział w wyborach chrześcijańskim obowiązkiem

W kontekście zbliżających się wyborów w Polsce abp Wojda apelował o odpowiedzialne decyzje wyborcze, zgodne z sumieniem i nauką Kościoła.

Naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest wziąć udział w wyborach i zgodnie z sumieniem wybrać tego, kto broni prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci– wyjaśnił metropolita.

Na zakończenie przypomniał słowa papieża Franciszka: "Nadzieja jest obecna w sercu każdego człowieka jako pragnienie i oczekiwanie dobra. (...) Ta Chrystusowa nadzieja pomaga nam spojrzeć na niełatwą naszą codzienność".

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.

3 maja mija także 59 lat od złożenia przez Episkopat Polski pod przewodnictwem prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego Milenijnego Aktu Oddania Polski Matce Bożej. Akt ten Stolica Apostolska przyrównała do chrztu Mieszka I. Jego oryginalny tekst przechowywany jest w srebrnej tubie obok Cudownego Obrazu.