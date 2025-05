Analizę wykonała Fundacja Pro-Test we współpracy z Zakładem Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach. Pod lupą ekspertów znalazł się skyr truskawkowy, który jest nieodłącznym elementem diety wielu Polaków. Wyniki badań popularnego deseru budzą wiele wątpliwości.

Chloran w dwóch skyrach. Zatrważające wyniki kontroli

Analiza czterech popularnych skyrów truskawkowych wykazała obecność chloranu – substancji, która nie powinna znajdować się w żywności. Chloran stwierdzono w produktach marek Fruvita (0,014 mg/kg) oraz Piątnica (0,021 mg/kg). Źródłem mogą być środki do dezynfekcji linii produkcyjnych lub owoce wcześniej myte chlorowaną wodą.

To szczególnie alarmujące, ponieważ chloran może zaburzać funkcjonowanie tarczycy, zwłaszcza u osób z niedoborem jodu. Najbardziej zagrożone są jednak dzieci – dlatego Unia Europejska ustaliła dla nich limit chloranu w żywności na poziomie 0,01 mg/kg. Oba wykryte stężenia ten limit przekraczają, a skyr truskawkowy to przecież częsty wybór dla najmłodszych.

Skyr z Lidla z kwasem fosfonowym. To związek grzybobójczy

W skyrze Pilos – marki własnej sieci dyskontów Lidl – wykryto natomiast 0,20 mg/kg kwasu fosfonowego. To związek stosowany w rolnictwie do ochrony przed chorobami grzybowymi. Jest to stosunkowo mało toksyczna substancja. Dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) kwasu fosfonowego wynosi 2,25 mg na każdy kilogram masy ciała na dzień.

Ranking skyrów. Eksperci ocenili ulubioną przekąskę Polaków

Fundacja Pro-Test przyjrzała się też składom i etykietom badanych produktów. Okazuje się, że mimo obietnic producentów o prostym i naturalnym składzie, wiele skyrów zawiera dodatki smakowe, cukier, zagęstniki i aromaty. To odbiega od tradycyjnej receptury islandzkiego skyru.

Na podstawie wszystkich kryteriów – od składu po bezpieczeństwo – Fundacja Pro-Test przyznała badanym skyrom następujące oceny:

Bakoma skyr malina-truskawka – bardzo dobra (4,6),

Pilos skyr truskawkowy (Lidl) – dostateczna (3,3),

Fruvita skyr truskawkowy – mierna (2,1),

Piątnica skyr z truskawkami – mierna (1,8).

Chemia w rodzynkach. Oto co wykazały badania

W ostatnim czasie na celowniku Fundacji Pro-Test znalazły się także rodzynki. W każdej z trzech przetestowanych próbek wykryto pozostałości pestycydów. Szczególnie niepokojąca okazała się partia rodzynek marki Bakalland, w której znaleziono aż 16 różnych pestycydów, w tym chloropiryfos – substancję przekraczającą dopuszczalny poziom. Taki produkt, według ekspertów, nie powinien w ogóle trafić do sprzedaży.