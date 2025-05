O makabrycznym odkryciu, do jakiego doszło w Ustce, napisał Głos Pomorza. Z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarli dziennikarze, wynika, że w walizce, którą odkrył w rzece przechodzień, znajdowały się częściowo poćwiartowane zwłoki mężczyzny.

Makabryczne odkrycie w Ustce. Na miejscu pracuje policja

Walizka została znaleziona przez mężczyznę w niewielkiej rzece w Ustce. Kiedy ją zauważył, wyciągnął ją z wody i otworzył. To, co odkrył w środku, zszokowało go.

Policjanci pracują na miejscu odnalezienia zwłok. Wykonują czynności pod nadzorem prokuratora - informuje asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, cytowany przez portal gp24.pl.

Makabryczne odkrycie w Ustce. Policja szuka świadków

Na razie nie wiadomo, co dokładnie mogło się stać i kto jest sprawcą tej makabrycznej zbrodni. Odbywają się szczegółowe badania a wśród nich analiza DNA, która ma pomóc w ustaleniu tożsamości ofiary. Trwa również poszukiwanie osób, które mogłyby wiedzieć coś na temat tego, co się stało.