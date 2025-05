Do tragedii doszło w środę (7 maja) chwilę przed godziną 19. Na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego doszło do zbrodni. 22-letni student prawa zaatakował kobietę, która pracowała na portierni budynku Auditorium Maximum.

Zabójstwo na UW. Ogłoszono żałobę, odwołano zajęcia

Kiedy doszło do ataku, zamykała drzwi. Po ataku zmarła. Ratownicy nie mieli szans jej pomóc. W trakcie ataku ucierpiał również pracownik ochrony, który próbował powstrzymać sprawcę. Trafił do szpitala. Z wiadomości, jakie trafiły do mediów wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawca zbrodni został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Nie uciekał, poddał się funkcjonariuszom. Z relacji świadków, jak podaje "Super Express" wynika, że mężczyzna zachowywał się irracjonalnie. Majaczył i sprawiał wrażenie niepoczytalnego. Ze względu na tragiczne wydarzenia, do jakich doszło na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego podjęto decyzję o odwołaniu zajęć w czwartek (8 maja) oraz ogłoszono dzień żałoby.

Zabójstwo na UW. Odwołano Juwenalia

Tuż przed północą w mediach społecznościowych pojawiła się jeszcze jedna informacja. Chodzi o imprezę, która co roku odbywa się właśnie w maju, czyli Juwenalia. Organizatorzy zadecydowali, że zostaną odwołane. Na razie nie podano nowego terminu koncertów.

Ze względu na niewyobrażalną tragedię, która dotknęła naszą społeczność, informujemy, że Juwenalia nie odbędą się w planowanym terminie. Dalszych informacji będziemy udzielać na bieżąco − brzmi treść komunikatu w tej sprawie.