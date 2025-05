Gratulacje z okazji rozpoczęcia pontyfikatu przez Leona XIV popłynęły z całego świata. Nowemu papieżowi pogratulowali m.in. prezydent USA Donald Trump oraz prezydent Polski Andrzej Duda i premier Donald Tusk.

Bartoszewski komentuje wybór papieża. "Zna hierarchię Kościoła"

O nowym zwierzchniku Kościoła mówił w piątkowej rozmowie z "Radiem ZET" wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski.

– Jest Amerykaninem, ale bardzo wiele lat spędził w Ameryce Południowej i ewidentnie był zaprzyjaźniony z papieżem Franciszkiem, który go bardzo szybko awansował. Zna hierarchię Kościoła Katolickiego – powiedział Bartoszewski. – Z tego, co słyszę, jest bardzo dobrym organizatorem, co może mu pomóc – dodał.

Czy papież Leon XIV odwiedzi Polskę? Wiceszef MSZ zdradza plany

Wiceszef MSZ odniósł się również do możliwości wizyty Leona XIV w Polsce.

– Zwykle to robi Episkopat, ale z całą pewnością takie zaproszenie będzie wystosowane i z całą pewnością w jakimś momencie papież Leon XIV się u nas pojawi – zadeklarował.

Podkreślił przy tym, że "Polska jest znaczącym krajem katolickim i zawsze dla każdego papieża jest to ważna wspólnota". – Papieże do nas przyjeżdżają – przypomniał Bartoszewski.

Wizyty papieży w Polsce w XXI wieku

W XXI wieku Polskę odwiedziło trzech papieży. Jan Paweł II odbył swoją ostatnią pielgrzymkę do ojczyzny w 2002 roku. Następnie w 2006 roku przyjechał papież Benedykt XVI, odwiedzając m.in. Warszawę, Częstochowę, Wadowice i Auschwitz. Papież Franciszek odwiedził Polskę w 2016 roku z okazji Światowych Dni Młodzieży – centralne uroczystości odbyły się wtedy w Krakowie.