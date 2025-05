Czy wiosenna aura wróci do Polski? Prognoza pogody na niedzielę, 11 maja 2025

Jaka pogoda w niedzielę, 11 maja 2025 roku? Okazuje się, że przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie nieba. Lokalnie, w niektórych miejscach, spodziewane są krótkotrwałe opady deszczu. Czy wróci w końcu wiosenna aura do Polski? Póki co, nic na to nie wskazuje.