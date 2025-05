Pilny komunikat GIW

Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) wydał pilny komunikat dotyczący immunologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego przeznaczonego do szczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie. W związku z napływającymi informacjami o podejrzeniach wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu tej szczepionki, GIW apeluje o szczególną czujność i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów.

Reklama

O co dokładnie chodzi?

W komunikacie podkreślono, że w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek negatywnych reakcji u zwierzęcia po szczepieniu, właściciele powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii. Co więcej, wszelkie podejrzenia wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy zgłaszać zarówno do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) poprzez specjalny formularz internetowy, jak i do podmiotu odpowiedzialnego za dany produkt leczniczy. Ta skoordynowana akcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zwierząt i szybkie zebranie danych niezbędnych do wyjaśnienia sytuacji.

Podejrzenia działań niepożądanych – co to oznacza dla właścicieli zwierząt?

Informacje, które dotarły do Głównego Inspektoratu Weterynarii, wskazują na potencjalne problemy związane z konkretną serią lub partią szczepionki przeciwko wściekliźnie. Chociaż komunikat nie precyzuje, o jaką szczepionkę chodzi ani jakie dokładnie działania niepożądane zaobserwowano, sam fakt wydania ostrzeżenia i apelu o zgłaszanie objawów świadczy o powadze sytuacji. Działania niepożądane po szczepieniu mogą mieć różny charakter i nasilenie – od łagodnych reakcji miejscowych, takich jak obrzęk czy zaczerwienienie w miejscu iniekcji, poprzez objawy ogólne, takie jak gorączka, osłabienie, brak apetytu, aż po poważniejsze reakcje alergiczne czy neurologiczne. Właśnie dlatego tak istotne jest, aby właściciele zwierząt byli świadomi potencjalnych zagrożeń i potrafili rozpoznać niepokojące symptomy.

Wścieklizna to śmiertelna choroba wirusowa

Reklama

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą wirusową, która atakuje układ nerwowy ssaków, w tym ludzi. Szczepienia są kluczowym elementem profilaktyki tej choroby u zwierząt domowych i dzikich. Regularne szczepienie psów, kotów i fretek jest w wielu krajach obowiązkowe ze względu na ochronę zdrowia publicznego. Dlatego wszelkie problemy związane z jakością lub bezpieczeństwem szczepionek przeciwko wściekliźnie muszą być traktowane z najwyższą powagą.

Obowiązek zgłaszania niepożądanych reakcji

Główny Inspektorat Weterynarii w swoim komunikacie wyraźnie podkreśla, że za zbieranie zgłoszeń o podejrzeniach wystąpienia zdarzeń niepożądanych po zastosowaniu weterynaryjnych produktów leczniczych odpowiedzialny jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. To właśnie ta instytucja ma kompetencje i systemy do monitorowania bezpieczeństwa leków weterynaryjnych dostępnych na polskim rynku. Zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów jest niezwykle ważne z kilku powodów:

Umożliwia szybką identyfikację problemu : Im więcej zgłoszeń wpłynie, tym szybciej organy nadzoru będą mogły zidentyfikować wadliwą serię szczepionki lub inne potencjalne problemy związane z jej stosowaniem.

: Im więcej zgłoszeń wpłynie, tym szybciej organy nadzoru będą mogły zidentyfikować wadliwą serię szczepionki lub inne potencjalne problemy związane z jej stosowaniem. Dostarcza danych do oceny ryzyka : Zgromadzone informacje pozwalają na dokładną ocenę skali i charakteru działań niepożądanych, co jest niezbędne do podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

: Zgromadzone informacje pozwalają na dokładną ocenę skali i charakteru działań niepożądanych, co jest niezbędne do podjęcia odpowiednich działań naprawczych. Chroni inne zwierzęta : Dzięki zgłoszeniom można zapobiec dalszemu stosowaniu potencjalnie niebezpiecznej szczepionki i uchronić inne zwierzęta przed wystąpieniem podobnych reakcji.

: Dzięki zgłoszeniom można zapobiec dalszemu stosowaniu potencjalnie niebezpiecznej szczepionki i uchronić inne zwierzęta przed wystąpieniem podobnych reakcji. Zwiększa zaufanie do systemu: Transparentne informowanie o potencjalnych problemach i aktywne zbieranie danych o działaniach niepożądanych buduje zaufanie właścicieli zwierząt do systemu nadzoru nad lekami weterynaryjnymi.

Jak i gdzie zgłaszać podejrzenia działań niepożądanych?

W komunikacie GIW wskazano dwie główne drogi zgłaszania podejrzeń wystąpienia działań niepożądanych:

Do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB ): Zgłoszenia należy dokonać poprzez specjalny formularz internetowy dostępny pod adresem: https://smz2.ezdrowie.gov.pl/. Formularz ten jest dedykowany do zgłaszania niepożądanych reakcji na produkty lecznicze, w tym weterynaryjne. Warto dokładnie wypełnić wszystkie pola, podając jak najwięcej szczegółów dotyczących zaobserwowanych objawów, czasu ich wystąpienia po szczepieniu, rodzaju szczepionki (jeśli jest znany) oraz danych zwierzęcia.

): Zgłoszenia należy dokonać poprzez specjalny formularz internetowy dostępny pod adresem: https://smz2.ezdrowie.gov.pl/. Formularz ten jest dedykowany do zgłaszania niepożądanych reakcji na produkty lecznicze, w tym weterynaryjne. Warto dokładnie wypełnić wszystkie pola, podając jak najwięcej szczegółów dotyczących zaobserwowanych objawów, czasu ich wystąpienia po szczepieniu, rodzaju szczepionki (jeśli jest znany) oraz danych zwierzęcia. Do podmiotu odpowiedzialnego: Każdy produkt leczniczy ma podmiot odpowiedzialny, czyli firmę farmaceutyczną, która wprowadziła go na rynek. Dane kontaktowe do podmiotu odpowiedzialnego powinny być dostępne na opakowaniu szczepionki lub w ulotce informacyjnej. Zgłoszenie bezpośrednio do firmy może przyspieszyć proces wyjaśniania sprawy i dostarczyć dodatkowych informacji producentowi.

Ponadto, GIW przypomina o konieczności niezwłocznego kontaktu z lekarzem weterynarii w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów u zwierzęcia po szczepieniu. Lekarz weterynarii będzie mógł ocenić stan zdrowia zwierzęcia, udzielić niezbędnej pomocy medycznej oraz udokumentować zaobserwowane objawy, co może być pomocne w dalszym postępowaniu wyjaśniającym.