Program "Must be the music" powrócił na antenę Polsatu po kilku dobrych latach nieobecności. W jury show znaleźli się Dawid Kwiatkowski, Miuosh, Natalia Szroeder oraz Sebastian Karpiel-Bułecka.

"Must be the music". Kto awansował w pierwszym półfinale?

Po odcinkach, w których jurorzy wybrali 16 półfinalistów, przyszedł czas na półfinałowe starcia na żywo. Tych uczestników, którzy wejdą do ścisłego finału wybierali widzowie. W pierwszym półfinale, który odbył się tydzień temu, tymi szczęśliwcami byli:

Reklama

Dawida Dubajka

Helena Ciuraba

Zosia Karbowiak i Miód

Kuba i Kuba

"Must be the music". Kto w drugim półfinale przeszedł do finału?

W piątkowy wieczór (9 maja) na scenie wystąpili kolejni uczestnicy półfinału "Must be the music". Wśród nich byli:

Ania Szlagowska

Gracjana Górka

Po Pieronie

Alien X Majtis

Weronika Ryba

Walimy w Kocioł

Bonaventura

Marek Niedzielski

Roland Bilicki & Gypsy Kings

Nie brakowało słów krytyki oraz wzruszeń. Natalia Szroder popłakała się podczas występu Weroniki Ryby. Są momenty, w których muzyka przewraca cię do góry nogami, zmienia w środku, wierci. (...) To był dla mnie taki moment - mówiła po jej występie.

Głosami widzów do finału programu "Must be the music", który odbędzie się 16 maja, dostali się: