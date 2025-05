Wybory prezydenckie to jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce. Wybierany jest polityk, który przez kolejne lata będzie sprawował urząd głowy państwa. Kiedy wybory prezydenckie 2025 odbędą się w Polsce? Oficjalna data jest określona przez konstytucję i ordynację wyborczą, jednak ostateczny termin głosowania ogłasza Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy państwowe.

Kiedy ewentualna II tura wyborów prezydenckich w Polsce?

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 proc. głosów, konieczna będzie druga tura wyborów prezydenckich, która może odbyć się w dniu 1 czerwca 2025.

Reklama

Kto może kandydować na prezydenta Polski?

Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Wszystko, co dotyczy elekcji, określa ustawa zwana Kodeksem wyborczym.

Jak powstaje komitet wyborczy?

W wyborach prezydenckich komitety wyborcze tworzą wyborcy, czyli co najmniej 15 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze. Po zebraniu 1000 podpisów poparcia dla kandydata, komitet zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o swoim utworzeniu.

Zgodnie z art. 297 Kodeksu wyborczego, Utworzenie komitetu wyborczego wymaga uzyskania:

pisemnej zgody kandydata na kandydowanie w wyborach;

pisemnej zgody kandydata na utworzenie jego komitetu;

pisemnego oświadczenia kandydata o posiadaniu prawa wybieralności.

Komitet wyborczy zgłasza listę kandydatów do okręgowej komisji wyborczej, najpóźniej do godziny 16:00 w 39 dniu przed dniem wyborów.

Kto decyduje o tym, który numer na liście ma kandydat na prezydenta?

Państwowa Komisja Wyborcza losuje numery dla list komitetów, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych, a następnie dla pozostałych komitetów.

Lista kandydatów na prezydenta w wyborach 18 maja 2025

Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji czterech kandydatów na Prezydenta RP: Dawida Jackiewicza, Wiesława Lewickiego, Romualda Starosielca i Pawła Tajno. Po weryfikacji okazało się, że nie zgromadzili oni co najmniej 100 tys. ważnych podpisów popierających kandydaturę. PKW wytknęła, że na listach poparcia było wiele martwych dusz.

Lista kandydatów na prezydenta RP - kolejność alfabetyczna