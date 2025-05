Egzamin ósmoklasisty 2025. Kiedy? O której? Ile trwa? Czy egzaminu ósmoklasisty można nie zdać? Oto najważniejsze informacje dla uczniów i rodziców

Egzamin ósmoklasisty 2025 odbędzie się w dniach od 13 do 15 maja, zawsze rozpoczynając się o godzinie 9:00 rano w szkołach, do których uczęszczają uczniowie.

Reklama

Przedmioty i harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2025

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2025 roku wygląda następująco:

13 maja (wtorek) – język polski, czas trwania 150 minut,

14 maja (środa) – matematyka, czas trwania 125 minut,

15 maja (czwartek) – język obcy nowożytny (najczęściej angielski), czas trwania 110 minut.

Uczniowie wybierają język obcy spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 2025

Dla uczniów, którzy z uzasadnionych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym, przewidziano termin dodatkowy w dniach 10-12 czerwca 2025 roku. Dodatkowy termin obejmuje dokładnie: 10 czerwca - język polski, 11 czerwca - matematyka, oraz 12 czerwca - język obcy nowożytny

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty 2025. Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2025?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 150 minut (wydłużony w stosunku do poprzednich lat, wcześniej 120 minut). Egzamin z matematyki trwa 125 minut (wcześniej 100 minut), a z języka obcego 110 minut (wcześniej 90 minut). Dla uczniów z dostosowaniami czas może zostać wydłużony o maksymalnie 75 minut.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 4 lipca 2025 roku około godziny 08:30. Tego dnia uczniowie otrzymają swoje zaświadczenia o wynikach, a także będą mogli sprawdzić swoje wyniki online na stronie ziu.gov.pl lub bezpośrednio w szkole.

Czy egzaminu ósmoklasisty można nie zdać?

Reklama

Co ważne, egzamin ósmoklasisty nie ma progu zdawalności, co oznacza, że nie można go nie zdać. Wystarczy do niego przystąpić. Jednak wynik egzaminu ma istotne znaczenie w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Nie będzie czwartego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty 2025

W 2025 roku na egzaminie ósmoklasisty nie będzie dodatkowego czwartego przedmiotu (np. z biologii, chemii, fizyki, geografii czy historii) – egzamin obejmuje tylko trzy przedmioty obowiązkowe.

Podsumowując, egzamin ósmoklasisty 2025 trwa 3 dni, rozpoczyna się codziennie o 9:00, obejmuje język polski, matematykę i język obcy, a czas trwania poszczególnych testów jest wydłużony względem poprzednich lat.

Struktura arkuszy egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty 2025

Struktura arkuszy egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty 2025 wygląd następująco:

Język polski : Arkusz składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu oraz znajomość lektur obowiązkowych (choć zadania dotyczące lektur z klas IV-VI będą odnosić się jedynie do fragmentów podanych w arkuszu). Druga część to wypracowanie – rozprawka lub opowiadanie.

: Arkusz składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu oraz znajomość lektur obowiązkowych (choć zadania dotyczące lektur z klas IV-VI będą odnosić się jedynie do fragmentów podanych w arkuszu). Druga część to wypracowanie – rozprawka lub opowiadanie. Matematyka : Arkusz zawiera zarówno zadania zamknięte (jednokrotnego wyboru, prawda-fałsz, na dobieranie), jak i otwarte. Nastąpił powrót do formatu arkusza zbliżonego do lat 2019-2020, co wiąże się ze zwiększoną liczbą zadań otwartych (sześć zamiast czterech w latach ubiegłych).

: Arkusz zawiera zarówno zadania zamknięte (jednokrotnego wyboru, prawda-fałsz, na dobieranie), jak i otwarte. Nastąpił powrót do formatu arkusza zbliżonego do lat 2019-2020, co wiąże się ze zwiększoną liczbą zadań otwartych (sześć zamiast czterech w latach ubiegłych). Język obcy nowożytny: Egzamin sprawdza rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej. Nie ma części ustnej.

Dodatkowe informacje związane z egzaminem ósmoklasisty 2025

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKEs) opublikowały na swoich stronach internetowych szczegółowe informatory dotyczące egzaminu w formule obowiązującej od roku szkolnego 2024/2025, zawierające przykładowe zadania i opisy arkuszy.

Uczniowie przystępujący do egzaminu ósmoklasisty powinni zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi poszczególnych przedmiotów, zawartymi w informatorach CKE oraz śledzić komunikaty swojej szkoły i OKE.