Debata prezydencka kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i wspieranego przez PiS Karola Nawrockiego ostatecznie odbędzie się w piątek. Nie będzie na niej pytań od dziennikarzy. Moderatorem spotkania ma być Jacek Prusinowski. Sygnał będzie dostępny także dla innych mediów.

Debata będzie podzielna na sześć bloków tematycznych: bezpieczeństwo, gospodarkę, politykę społeczną, politykę międzynarodową, zdrowie i światopogląd. Ma potrwać 90 minut.

W każdej rundzie kandydaci zadają sobie po trzy pytania, a o kolejności zadecyduje losowanie. Na koniec debaty kandydaci będą mieli po 2 minuty na podsumowanie swojego wystąpienia.

Debata Nawrocki-Trzaskowski. Nieporozumienie pomiędzy sztabami

Reklama

Początkowo debata prezydencka organizowana wspólnie przez Polsat, TVP i TVN miała odbyć się w środę, jednak sztaby obu kandydatów nie mogły dojść do porozumienia. Współpracownicy Karola Nawrockiego chcieli, żeby rozszerzyć debatę o stacje TV Republika i wPolsce24.

Reklama

W tej sprawie wypowiedział się wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski. "Nasze postulaty, by rozszerzyć debatę o pozostałe telewizje i portale została odrzucona. To brak szacunku do widzów i wyborców. Co się udało ustalić? Odbędzie się debata w piątek. Będą tylko pytania wzajemne kandydatów. Moderatorem będzie red. Prusinowski z SE (Super Expressu - red.)" - napisał na platformie X.

Nawrocki i Trzaskowski zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich w Polsce

W pierwszej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 18 maja 2025 roku, najwięcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, uzyskując 31,36% poparcia. Tuż za nim uplasował się Karol Nawrocki, wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, z wynikiem 29,54% . Ponieważ żaden z kandydatów nie przekroczył progu 50 proc. głosów, konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów, która odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca 2025 roku .