Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, wyraził gotowość do udziału w debacie prezydenckiej z Rafałem Trzaskowskim. Mimo że TVP, TVN24 i Polsat planują debatę na środę o godzinie 20:00, sztab Nawrockiego domaga się rozszerzenia jej o stacje takie jak TV Republika i wPolsce24. To całe zamieszanie sprawia, że nie można zrobić jednej poważnej debaty, niewykluczającej telewizji konserwatywnych, prawicowych – powiedział Nawrocki.

Trwają negocjacje sztabów, Polsat proponuje samodzielną debatę

Pierwsze poniedziałkowe spotkanie sztabów w sprawie debaty nie przyniosło porozumienia. Rozmowy kontynuowano we wtorek. Telewizja Polsat, w związku z przedłużającymi się negocjacjami, zaproponowała, że zorganizuje debatę samodzielnie. TVP zapowiedziała, że szczegóły debaty poda po zakończeniu spotkań ze sztabami i podpisaniu protokołu.

Nawrocki o "cyrku" i "eliminacji głosów konserwatystów"

Nawrocki nazwał przedłużające się uzgodnienia "cyrkiem", przypominając sytuację z debatami w pierwszej turze wyborów, w których uczestniczył już sześciokrotnie. Kandydat PiS ocenił, że cała sytuacja świadczy o "pewnej emocji obozu rządzącego", który jego zdaniem eliminuje głosy oddawane na konserwatywnych kandydatów i widzów prawicowych stacji.

"Moja Polska będzie dla wszystkich" – zapewnia Nawrocki

Nawrocki podkreślił, że dla niego brak problemu w wystąpieniu w różnych stacjach, w tym w "TVP w likwidacji", TVN czy Polsacie. Zapewnił, że jeśli zostanie prezydentem, będzie prezydentem wszystkich Polaków. Dodał, że dyskusje o debatach są najlepszym dowodem dla niezdecydowanych wyborców, czy "Polska Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego jest gotowa na to, aby rozkładać ręce i przyjmować wszystkich wyborców". Ja nie mam problemu z tym, i to udowodniłem, żeby pójść do TVP w likwidacji, do TVN, spotykać się z Polsatem (...). Moja Polska będzie dla wszystkich, będę prezydentem wszystkich Polaków – zapewnił Nawrocki.

Wyniki pierwszej tury i wysoka frekwencja

W pierwszej turze wyborów Rafał Trzaskowski (KO) zdobył 31,36 proc. głosów, a Karol Nawrocki (PiS) – 29,54 proc. Frekwencja wyniosła 67,31 proc. Obaj kandydaci przygotowują się na decydujące starcie w drugiej turze 1 czerwca.