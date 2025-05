Niedźwiedź na progu Myślenic. Niepokojące doniesienia

Nagranie opublikowane na stronie "Społeczeństwo Obywatelskie Myślenic" na Facebooku, przedstawiające niedźwiedzia, wywołało falę niepokoju w regionie. Zwierzę, dotychczas rzadko spotykane w tych rejonach, coraz częściej jest widywane w Jaworniku i Krzyszkowicach, co skłania władze i lokalną społeczność do wzmożonej ostrożności.

Reklama

Mieszkańcy zaniepokojeni. "To duży, dziki drapieżnik"

Zwierzę pojawia się w okolicach gospodarstw, szczególnie nocą. Mieszkańcy są zaniepokojeni, bo to duży, dziki drapieżnik – powiedział w rozmowie z RMF FM Piotr Norek, sołtys Jawornika. Sołtys dodał, że choć niedźwiedzie nie są stałymi bywalcami okolic Myślenic, to w przeszłości zdarzały się już pojedyncze przypadki ich pojawienia.

Norek zaznaczył również, że niedźwiedzie są w stanie pokonać nawet 10 kilometrów w ciągu jednej nocy. Ten niedźwiedź sukcesywnie przywędrował do nas prawdopodobnie z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W tym momencie dochodzą nas takie słuchy, że w Krzyszkowicach już się znajduje. Wczorajszego wieczoru właśnie tam go widziano. W niedzielę wieczór był w różnych częściach naszej miejscowości – relacjonuje sołtys Jawornika.

Apel o ostrożność i środki bezpieczeństwa

W związku z coraz częstszymi obserwacjami, władze lokalneapelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Zaleca się zabezpieczanie śmietników i pasiek, aby nie kusić zwierzęcia łatwym dostępem do pożywienia. W przypadku zauważenia niedźwiedzia należy natychmiast skontaktować się z odpowiednimi służbami, takimi jak policja, straż gminna, czy leśniczówka. Ważne jest, aby nie zbliżać się do zwierzęcia i nie próbować go przepędzać na własną rękę.