Już na początku rozmowy Karol Nawrocki przyznał, że "w kwestii Zielonego Ładu Jarosław Kaczyński nie miał racji", podkreślając, że unijny projekt należy całkowicie odrzucić. To nie jedyny moment, w którym kandydat PiS dystansował się od dotychczasowej linii partii.

"Nie dla piątki dla zwierząt". Nawrocki negatywnie o działaniach PiS w czasach pandemii

W rozmowie padło również stanowcze "nie dla piątki dla zwierząt", a Nawrocki ocenił negatywnie decyzje rządu PiS z czasów pandemii. Przyznał, że jako wyborca PiS był mocno niezadowolony z różnych obostrzeń, jakie wówczas wprowadzono.

Sporo miejsca poświęcono podatkom. Karol Nawrocki zadeklarował, że jest przeciwny ich podwyżkom, odwołując się do pierwszego punktu programu Sławomira Mentzena. - Nie dla podatku katastralnego — ogłosił, ale jednocześnie przyznał, że należy się zastanowić, gdzie postawić granicę dotyczącą liczby mieszkań, powyżej której nie powinno się posiadać mieszkań.

"W ciągu dwóch minut sam pan sobie zaprzeczył". Karol Nawrocki u Sławomira Mentzena

Na tę wypowiedź natychmiast zareagował Mentzen: - W ciągu dwóch minut sam pan sobie zaprzeczył – powiedział, wskazując na sprzeczność w wypowiedziach kandydata PiS. - Pana deklaracja to postawienie krzyżyka na polityce podatkowej PiS — dodał, przypominając, że partia rządząca wprowadziła aż 22 nowe podatki i opłaty oraz "bez przerwy komplikowała podatki".

Nawrocki odniósł się także do kwestii waluty i polityki monetarnej. - Jestem przeciwnikiem wprowadzania w Polsce euro — zadeklarował. Podkreślił też swoje poparcie dla gotówki, co Mentzen skonfrontował z działaniami PiS, które w przeszłości ograniczały obrót gotówkowy przedsiębiorcom.

Media publiczne i polscy żołnierze w Ukrainie. Karol Nawrocki odpowiada na pytania Mentzena

W temacie wolności słowa Karol Nawrocki odniósł się krytycznie do działań publicznej telewizji. Wskazał, że politycy Konfederacji "prawie nie mieli wstępu do TVP", co jego zdaniem było przejawem ograniczania wolności słowa.

Kandydat PiS zadeklarował również, że nie zamierza wysyłać polskich żołnierzy na Ukrainę. Zamiast tego wyśle tam polskich przedsiębiorców, którzy mają pomóc w odbudowie gospodarki naszego wschodniego sąsiada.

"Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski"

W trakcie rozmowy kandydat PiS odniósł się także do roli Polski w Unii Europejskiej i planowanych zmian traktatowych. Karol Nawrocki wyraził jednoznaczny sprzeciw wobec przekazywania kolejnych kompetencji do Brukseli.

— Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta — zadeklarował.

Nawrocki podkreślił, że obecna Unia Europejska odbiega od tej, do której Polska wchodziła w 2004 roku. — Obawiam się tego, co może stać się z Polską w ramach UE w najbliższych latach. My wchodziliśmy do innej UE. Za dużo kompetencji oddajemy Brukseli. Nie po to wchodziliśmy do UE. Miały być łatwiejsze przejazdy między krajami, łatwiejszy przepływ towarów — mówił.

Zaznaczył, że jako prezydent będzie twardo bronił suwerenności kraju. — Nie podpiszę żadnych przepisów uderzających w Polskę — oświadczył stanowczo. - Ręce precz od polskiego węgla - dodał.

Karol Nawrocki podpisał deklarację z postulatami Sławomira Mentzena

W trakcie rozmowy Karol Nawrocki podpisał deklarację programową przedstawioną przez Sławomira Mentzena. Dokument zawiera osiem punktów zobowiązań, które kandydat PiS publicznie przyjął jako swoje:

Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków.

Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego.

Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją.

Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy.

Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni.

Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej.

Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski.

