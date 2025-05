Polsat Hit Festiwal 2025, jak co roku, odbywa się w Sopocie. Potrwa trzy dni. Rozpocznie się 23 maja (piątek) a zakończy 25 maja (niedziela). Dwa pierwsze dni to występy dobrze znanych gwiazd oraz koncerty specjalne jak chociażby "Krajewski by Krajewski".

Nie zabraknie również występów jubileuszowych zespołu Feel oraz Kayah, która będzie świętowała 30. rocznicę wydania albumu "Kamień". Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz będą obchodzić z kolei jubileusz 50 lat współpracy.

Polsat Hit Festiwalu 2025. Kto i kiedy wystąpi?

Polsat Hit Festiwal 2025 - dzień pierwszy - 23 maja

23 maja 2025 gospodarzami Polsat Hit Festiwal będą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Maciej Rock. Na scenie wystąpi zespół Feel, który zaśpiewa swoje największe przeboje. Nie zabraknie gości specjalnych jak chociażby Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk".

W ramach "Radiowego Przeboju Roku" artyści zaprezentują swoje najnowsze hity, które rozbrzmiewały w stacjach radiowych. Wśród nich będą:

Wiktor Dyduła

bryska

Lanberry i Tribbs

Jonatan

Oscar Cyms i Carla Fernandez

Kaeyra

Vix.N

Smolasty

Justyna Steczkowska wykona swój przebój z Eurowizji, czyli piosenkę "Gaja". Dzień ten zakończy występ Kayah, która będzie świętować 30-lecie albumu "Kamień". Na scenie pojawi się Goran Bregović, z którym stworzyła i śpiewała takie hity jak "Prawy do lewego" czy "Śpij kochanie, śpij".

Polsat Hit Festiwal 2025 - drugi dzień - 24 maja

Gospodarzami drugiego dnia Polsat Hit Festiwal 2025 będą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Agnieszka Hyży. Tego dnia odbędzie się koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza z okazji 50-lecia ich współpracy. Wykonane zostaną ich największe przeboje jak "Być kobietą" czy "Odkryjemy miłość nieznaną".

Po tej części odbędzie się koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki?". Wśród gwiazd, które pojawią się na scenie i wykonają hity sprzed lat, znajdą się:

Edyta Górniak

Mietek Szcześniak

Kuba Badach

Roxie Węgiel

Urszula

Wojciech Gąsowski

Doda

Gabriel Fleszar

Marcin Rozynek

Jeden Osiem L

IRA

Sidney Polak

Ostatnim koncertem tego wieczoru będzie projekt "Krajewski by Krajewski". Piosenki, które stały się kultowymi utworami zaśpiewają: Mela Koteluk, Kuba Badach, Maryla Rodowicz, Zosia Nowakowska, Mesajah oraz Andrzej Lampert.

Polsat Hit Festiwal 2025 - trzeci dzień - 25 maja

Ostatni dzień Polsat Hit Festiwal 2025 to występy kabaretowe. To będzie 20. edycja Sopockiego Hitu Kabaretowego. Na scenie pojawią się formacje kabaretowe takie jak

Neo-Nówka

Kabaret Młodych Panów

Ani Mru-Mru

Jerzy Kryszak.

Polsat Hit Festiwal 2025. Gdzie i kiedy oglądać?

Polsat Hit Festiwal 2025 odbywa się w sopockiej Operze Leśnej. Transmisję koncertów i występy kabaretów będzie można oglądać w stacji Polsat oraz przez platformę polsatboxgo.pl. Wszystkie trzy dni festiwalu rozpoczynać się będą o godz. 20.