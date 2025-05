W końcu nieco cieplejsza aura i wyższe temperatury. Prognoza pogody na środę 28 maja 2025

Prognoza pogody na środę, 28 maja 2025 roku, wskazuje, że na aurę w Polsce będzie wpływał klin wyżu Vanessa znad Francji, podczas gdy chłodny front atmosferyczny, przemieszczający się obecnie nad wschodnimi i południowo-wschodnimi obszarami kraju, odsunie się dalej na wschód. Nad Polskę napłynie umiarkowanie chłodne powietrze polarne, sprzyjające tworzeniu się chmur, co może skutkować przelotnymi opadami deszczu na obszarze od Pomorza i Warmii, przez centrum, aż po Śląsk.

Prognoza pogody na środę, 28 maja 2025 roku. Czy będzie padać?

W środę w ciągu dnia, we wschodniej części Polski, zachmurzenie będzie przeważnie małe do umiarkowanego, okresowo wzrastające do dużego, a opady są tam mało prawdopodobne. W pozostałych regionach dominować będzie duże zachmurzenie z częstymi przejaśnieniami oraz okresowymi opadami deszczu. Szczególnie po południu i wieczorem na zachodzie kraju mogą wystąpić burze, lokalnie z gradem, przynosząc do 20 mm opadu, a całodobowa suma opadów na zachodzie może sięgnąć 30 mm.

Prognoza pogody. Jaka temperatura w środę, 28 maja 2025 roku?

W środę temperatury maksymalne w większości kraju wyniosą od 18 do 23 stopni Celsjusza, choć na północnym zachodzie i Przedgórzu Sudeckim będzie chłodniej, od 16 do 17 stopni, a nad morzem około 14 stopni.

Czy będzie wiało w środę, 28 maja 2025 roku? Prognoza pogody

28 maja wiatr będzie wiał z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich, słaby do umiarkowanego, okresami porywisty. Podczas burz porywy mogą osiągać do 65 km/h, a w Sudetach nawet 70 km/h.

Jaka pogoda w nocy ze środy na czwartek?

Noc ze środy (28 maja) na czwartek (29 maja) zapowiada się dość pochmurna, z opadami deszczu od Pomorza, przez województwo łódzkie, po Małopolskę i Podkarpacie, gdzie możliwe są również burze. W szczytowych partiach gór prognozowane są opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Termometry w nocy wskażą od 7 do 12 stopni Celsjusza.