13 maja 2025 roku to data, którą przestępcy z pewnością zapamiętają. Tego dnia polskie i ukraińskie służby przeprowadziły jednoczesne naloty. W ich efekcie zatrzymano łącznie dziesięć osób – siedmiu mężczyzn i trzy kobiety. W Polsce aresztowano sześciu podejrzanych w wieku od 20 do 44 lat. Operację nadzorowały prokuratury z Poznania i Ukrainy, co podkreśla międzynarodowy charakter śledztwa.

Co znaleziono?

Podczas przeszukań zabezpieczono znaczące ilości leków zawierających pseudoefedrynę, substancje odurzające, prekursory chemiczne i odczynniki. Policjanci przejęli także dokumentację i liczne nośniki danych, które pomogą w dalszym śledztwie. Kluczowym sukcesem było również zlikwidowanie nielegalnego laboratorium narkotykowego w Ukrainie, gdzie produkowano metamfetaminę na dużą skalę.

Reklama

Zarzuty i aresztowania

Reklama

Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu postawił zatrzymanym poważne zarzuty. Dotyczą one między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw narkotykowych. Na wniosek prokuratury, sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla trzech podejrzanych, co świadczy o wadze zarzucanych im czynów.

Międzynarodowa współpraca

To uderzenie w przestępczość narkotykową to wynik pracy Wspólnej Grupy Śledczej. W jej skład wchodzą funkcjonariusze CBŚP z Poznania, prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz ukraińscy śledczy z obwodu zaporoskiego. Całość wspierał i koordynował Eurojust, unijna agencja wspierająca współpracę sądową w sprawach karnych. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.