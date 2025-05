Sebastian M., usłyszał zarzut spowodowania wypadku - przekazała prok. Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej. Mężczyzna został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To on podejrzany jest o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina.