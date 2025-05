Jak to możliwe, że dopiero po miesiącach medialnej burzy, społecznego nacisku i internetowych "dochodzeń" Sebastian M. został sprowadzony do Polski? W tej sprawie interweniowała dyplomacja, Interpol, sądy w Dubaju – ale to opinia publiczna nie pozwoliła jej ucichnąć. Gdyby nie determinacja tysięcy osób, które dzień po dniu przypominały o tragedii na A1, ta historia mogła zakończyć się inaczej.